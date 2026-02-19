Песков объяснил, когда Кремль озвучит дату новых переговоров по Украине Песков заявил, что даты следующего раунда переговоров по Украине пока нет

Кремль пока не готов сообщить, когда и где состоится следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием Москвы, Вашингтона и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, какой-либо конкретной даты нет.

Мы пока не анонсируем. Как только будет конкретика, так же, как в прошлый раз, мы сразу же проинформируем, — подчеркнул он.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько выразил мнение, что продолжение переговорного процесса именно в Женеве выгодно Киеву, так как эта площадка позволит Евросоюзу оказывать давление на итоговые договоренности. Эксперт уточнил, что Швейцария тесно связана с ЕС.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что реальная политика Европы направлена на то, чтобы максимально затруднить заключение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, европейские лидеры стремятся к затягиванию боевых действий.