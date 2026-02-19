Грушко раскрыл истинную цель Европы на Украине

Реальная политика Европы направлена на то, чтобы максимально затруднить заключение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, которые приводит ТАСС, европейские лидеры стремятся к затягиванию боевых действий и срыву мирного процесса.

Мы следим за теми заявлениями, которые европейцы делают в отношении переговоров. На сегодняшний день все свидетельствует о том, что их реальная политика заключается в том, чтобы максимально затянуть конфликт, чтобы не допустить или максимально осложнить достижение мирного соглашения, — сказал он.

Ранее Грушко указал, что взаимодействия между Россией и НАТО нет. По словам дипломата, в документах Альянса РФ определена как «прямая угроза». Он добавил, что, по мнению НАТО, Россия будет представлять угрозу даже после мирного урегулирования на Украине.

До этого британский журналист Оуэн Мэтьюз заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского сужается пространство для маневра в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта. По его мнению, Киев, хоть и с неохотой, начал постепенно идти на уступки перед Москвой. Журналист обратил внимание, что общие контуры возможного соглашения уже просматриваются — территориальные уступки от Украины в обмен на определенные гарантии безопасности от Запада.