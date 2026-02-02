Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 06:20

Заслуженный работник образования ответил, могут ли в России отменить ЕГЭ

Учитель Бондарь: ЕГЭ не отменят из-за невозможности возвращения к старой системе

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Единый государственный экзамен не будет отменен в России по причине невозможности возврата к старой системе проверки знаний, заявила NEWS.ru заслуженный работник образования, учитель высшей квалификационной категории, репетитор по русскому языку Олеся Бондарь. Однако, по ее мнению, в настоящее время ЕГЭ требует реформирования.

Система ЕГЭ, безусловно, нуждается в совершенствовании. Возможна ли его отмена? По-моему, нет, потому что нужно будет заменить его новым форматом экзамена. Возвращение же к прежней системе не представляется возможным. Однако плюсов у ЕГЭ гораздо больше, нежели минусов. Среди недостатков можно выделить лишь сильный стресс для учеников, натаскивание на тестовые задания, что ограничивает творческое мышление, а также подмену ценностей, — поделилась Бондарь.

Она подчеркнула, что одним из преимуществ ЕГЭ является прозрачность предъявляемых требований, включая разнообразные демоверсии и открытый банк заданий. Кроме того, по словам Бондарь, у школьников есть возможность для эффективного обучения благодаря сайту ФИПИ и навигатору подготовки. Учитель также указала, что более широкая шкала баллов позволяет точнее выявлять самых талантливых учеников.

Среди плюсов также можно отметить объективность оценки благодаря стандартизации проверки, наличию видеонаблюдения и общественному контролю. Кроме того, сдача ЕГЭ дает возможность подать документы сразу в несколько вузов. При этом у абитуриентов из разных регионов есть равные шансы на поступление, а также возможность подавать документы дистанционно, — заключила Бондарь.

Ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков сообщил, что Министерство просвещения РФ повысило минимальные баллы ЕГЭ по пяти предметам для поступления в подведомственные вузы. В частности, по информатике проходной балл увеличился на один пункт и теперь составляет 45.

экзамены
ЕГЭ
учителя
школы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода встала на сторону России в ходе битвы за Зеленое
Полиция задержала братьев-владельцев сауны, где заживо сгорели подростки
Опубликованы десятки фото людей без одежды по делу Эпштейна
Онколог рассказал, в каких органах развиваются самые агрессивные типы рака
«Животный страх»: рассекречен доклад о настроениях немцев под Сталинградом
Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в России
Трамп посчитал неуместным перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Правительство России решило повысить окладную часть зарплаты учителей
Эксперт раскрыла главное оружие будущих войн
Заслуженный работник образования ответил, могут ли в России отменить ЕГЭ
Провал в «Динамо», конфликт с Дзюбой, пять детей: как живет Валерий Карпин
На Солнце за одни сутки зафиксированы десятки мощных вспышек
Частный дом вспыхнул в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
Ловушка для ВСУ и плацдарм для наступления: успехи ВС РФ к утру 2 февраля
Мошенники могут отправлять россиянам сообщения с кешбэком за покупки
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Старым Осколом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 февраля
Назван самый опасный, но популярный строительный материал
Названы три вируса, способные устроить новую мировую эпидемию
В Кировской области организовали резервные поезда после схода вагонов
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.