Заслуженный работник образования ответил, могут ли в России отменить ЕГЭ Учитель Бондарь: ЕГЭ не отменят из-за невозможности возвращения к старой системе

Единый государственный экзамен не будет отменен в России по причине невозможности возврата к старой системе проверки знаний, заявила NEWS.ru заслуженный работник образования, учитель высшей квалификационной категории, репетитор по русскому языку Олеся Бондарь. Однако, по ее мнению, в настоящее время ЕГЭ требует реформирования.

Система ЕГЭ, безусловно, нуждается в совершенствовании. Возможна ли его отмена? По-моему, нет, потому что нужно будет заменить его новым форматом экзамена. Возвращение же к прежней системе не представляется возможным. Однако плюсов у ЕГЭ гораздо больше, нежели минусов. Среди недостатков можно выделить лишь сильный стресс для учеников, натаскивание на тестовые задания, что ограничивает творческое мышление, а также подмену ценностей, — поделилась Бондарь.

Она подчеркнула, что одним из преимуществ ЕГЭ является прозрачность предъявляемых требований, включая разнообразные демоверсии и открытый банк заданий. Кроме того, по словам Бондарь, у школьников есть возможность для эффективного обучения благодаря сайту ФИПИ и навигатору подготовки. Учитель также указала, что более широкая шкала баллов позволяет точнее выявлять самых талантливых учеников.

Среди плюсов также можно отметить объективность оценки благодаря стандартизации проверки, наличию видеонаблюдения и общественному контролю. Кроме того, сдача ЕГЭ дает возможность подать документы сразу в несколько вузов. При этом у абитуриентов из разных регионов есть равные шансы на поступление, а также возможность подавать документы дистанционно, — заключила Бондарь.

Ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков сообщил, что Министерство просвещения РФ повысило минимальные баллы ЕГЭ по пяти предметам для поступления в подведомственные вузы. В частности, по информатике проходной балл увеличился на один пункт и теперь составляет 45.