Минимальные для поступления баллы ЕГЭ увеличились по пяти предметам Минпросвещения РФ увеличило минимальные баллы на ЕГЭ по пяти предметам

Минпросвещения РФ увеличило по пяти предметам минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков. По его словам, по информатике планка повысилась на один балл (до 45).

Минимальные положительные баллы ЕГЭ установлены Минпросвещения России и увеличены по сравнению с прошлым годом по ряду предметов, — отметил Лубков.

Он добавил, что по истории планка увеличилась на три балла (до 38), по математике и физике — на один балл (до 40), по иностранному языку — на пять баллов (до 35).

