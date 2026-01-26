Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 05:18

Минимальные для поступления баллы ЕГЭ увеличились по пяти предметам

Минпросвещения РФ увеличило минимальные баллы на ЕГЭ по пяти предметам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Минпросвещения РФ увеличило по пяти предметам минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков. По его словам, по информатике планка повысилась на один балл (до 45).

Минимальные положительные баллы ЕГЭ установлены Минпросвещения России и увеличены по сравнению с прошлым годом по ряду предметов, — отметил Лубков.

Он добавил, что по истории планка увеличилась на три балла (до 38), по математике и физике — на один балл (до 40), по иностранному языку — на пять баллов (до 35).

Ранее сообщалось, что перенос единого государственного экзамена на июнь окажет положительное влияние на подготовку выпускников. Преподаватель онлайн-школы Ольга Федорова отметила, что данный шаг также позволит снизить эмоциональное давление на школьников.

Также стало известно, что учащиеся могут использовать слово «гойда» в сочинении на ЕГЭ в контексте обсуждения мемов в интернете. Как заявил исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания им. И. Г. Добродомова Института филологии Московского педагогического государственного университета, профессор, доктор филологических наук Андрей Григорьев, употребление просторечного выражения в других контекстах неуместно.

Минпросвещения
Россия
ЕГЭ
баллы
