Школьникам разрешили использовать слово «гойда» на ЕГЭ Филолог Григорьев: школьники могут употреблять слово «гойда» в сочинении на ЕГЭ

Учащиеся могут использовать слово «гойда» в сочинении на ЕГЭ в контексте обсуждения мемов в интернете, заявил ТАСС исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания им. И. Г. Добродомова Института филологии Московского педагогического государственного университета, профессор, доктор филологических наук Андрей Григорьев. По его словам, употребление просторечного выражения в других контекстах неуместно.

Может ли школьник использовать это слово [«гойда»] в практике написания сочинений, в том числе в рамках ЕГЭ? <…>. Оно может быть, например, использовано, если учащийся рассуждает о популярности в сети «Интернет» такого явления, как мемы, которые в молодежной среде активно вытесняют традиционные фразеологизмы, — подчеркнул Григорьев.

При этом слово «гойда» имеет пометку «разговорное» в словарях, подчеркнул профессор. Поэтому его употребление вряд ли будет уместно в сочинении-описании, рассуждении или повествовании, добавил он.

