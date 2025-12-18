Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 11:29

Рособрнадзор раскрыл, сколько учеников успешно написали итоговое сочинение

Рособрнадзор: 98,4% школьников успешно написали итоговое сочинение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Не менее 98,4% выпускников успешно справились с итоговым сочинением 3 декабря, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Там отметили, что работу писали более 670 тыс. школьников.

Итоговое сочинение в основной день 3 декабря успешно написали 98,4% выпускников, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что выпускникам предложили на выбор шесть тем. Наиболее популярными из них в этом году были «Опасен ли, по вашему мнению, эгоизм для любви?» и «В чем счастье и в чем драма любви?».

Ранее стало известно, что сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли на две недели позже в 2026 году — выпускные экзамены начнутся только после окончания учебного года. Соответствующие приказы Минпросвещения и Рособрнадзора вступили в силу 16 декабря 2025 года. По словам сенатора Игоря Мурога, заблаговременное формирование такого расписания — это разумная практика.

До этого сообщалось, что количество российских регионов, участвующих в эксперименте по упрощенной сдаче ОГЭ для поступающих в колледжи и техникумы (СПО), вырастет до 12. Это решение приняло правительство РФ.

Россия
школьники
сочинения
результаты
Рособрнадзор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок чуть не подавился из-за постороннего предмета в сырке
В МИД России предостерегли США от роковой ошибки по Венесуэле
Стало известно, как изменились цены на выступления российских звезд
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.