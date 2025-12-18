Рособрнадзор раскрыл, сколько учеников успешно написали итоговое сочинение

Не менее 98,4% выпускников успешно справились с итоговым сочинением 3 декабря, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Там отметили, что работу писали более 670 тыс. школьников.

Итоговое сочинение в основной день 3 декабря успешно написали 98,4% выпускников, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что выпускникам предложили на выбор шесть тем. Наиболее популярными из них в этом году были «Опасен ли, по вашему мнению, эгоизм для любви?» и «В чем счастье и в чем драма любви?».

Ранее стало известно, что сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли на две недели позже в 2026 году — выпускные экзамены начнутся только после окончания учебного года. Соответствующие приказы Минпросвещения и Рособрнадзора вступили в силу 16 декабря 2025 года. По словам сенатора Игоря Мурога, заблаговременное формирование такого расписания — это разумная практика.

До этого сообщалось, что количество российских регионов, участвующих в эксперименте по упрощенной сдаче ОГЭ для поступающих в колледжи и техникумы (СПО), вырастет до 12. Это решение приняло правительство РФ.