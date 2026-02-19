Названы лидеры среди недружественных стран по числу студентов в вузах РФ Украина стала лидером среди недружественных стран по числу граждан в вузах РФ

Украина, Латвия и Эстония оказались в лидерах среди недружественных стран, чьи граждане являются студентами российских вузов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику Минобрнауки РФ. Так, в 2025 году в вузах РФ учились 2295 украинских студентов, 615 — латвийских, 380 — эстонских.

В сфере высшего образования международное сотрудничество России с недружественными странами продолжается, несмотря на то, что объемы его значительно сократились, — отметили в пресс-службе ведомства.

Тремя недружественными странами, число студентов из которых выросло, стали Кипр, Новая Зеландия и Норвегия. В 2024 году в российских университетах учились 37 кипрских граждан, в 2025 году — 41. Новозеландцев было двое — стало трое, норвежцев было семь, а стало восемь.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что повышение доступности и качества высшего образования в субъектах страны является ключевой задачей ведомства. По его словам, традиционно высокий уровень подготовки специалистов наблюдается в Москве, поэтому особое внимание уделяется региональным вузам.