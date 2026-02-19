Вся Россия ждет золота! Произвольная программа Петросян, шансы на победу

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит с произвольной программой на зимних Олимпийских играх в Италии. Какой прыжковый контент заявила спортсменка, есть ли у нее шансы на золото — в материале NEWS.ru.

Какое место занимает фигуристка Петросян после короткой программы на Олимпиаде-2026

Петросян выступала второй в короткой программе после белоруски Виктории Сафоновой. Аделия появилась на льду в красном жакете и исполнила прокат под попурри из песен Майкла Джексона. Петросян уверенно выполнила двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. Одно из вращений судьи отправили на пересмотр, но в итоге все непрыжковые элементы получили четвертый уровень. Петросян получила за короткую программу 72,89 балла и заняла пятое место.

«Я очень рада, что это никак не отразилось на прокате. Хорошо и радостно наконец получить такие положительные эмоции. Я получала огромное удовольствие от проката, и все зрители, надеюсь, тоже. Не волновалась. Баллы хорошие. Я примерно столько и попросила, когда загадала желание: от 72 до 74, получилось посередине», — сказала Петросян после проката.

На первой позиции после короткой программы расположилась японка Ами Накаи (78,71 балла). Следом за ней идут соотечественница Каори Сакамото (77,23) и американка Алиса Лью (76,59). Перед Аделией на четвертой позиции находится еще одна японка Монэ Тиба (74,00).

Петросян прекрасно, очень собранно и уверенно откатала короткую программу, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт. По его словам, спортсменка получила хорошие баллы от судей.

«Они были выше, чем на квалификационном турнире, — более 32. Учитывая все обстоятельства, оценки хорошие, даже чуточку выше, чем можно было ожидать. В плане техники и надбавок тоже нормально, 72 балла — абсолютно конкурентный результат», — сказал Энберт.

При этом американский судья Кевин Розенштайн поставил Петросян рекордно низкую оценку, отправив ее на 11-е место по итогам короткой программы.

Аделия Петросян Фото: Claudio Furlan/Global Look Press

Какие прыжки заявила Петросян в произвольной программе

Петросян выполнит в произвольной программе тройной лутц — двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной флип — тройной тулуп, а также тройной флип. Фигуристка не заявила четверных прыжков, но не исключено, что они будут в прокате, поскольку исполненный контент может отличаться от изначального.

На тренировке перед произвольной программой Аделия делала четверной тулуп, но упала. После этого Петросян чисто исполнила все элементы — каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, а также тройной флип.

Вне прогона спортсменке на тренировке удалось без ошибок прыгнуть два четверных тулупа. За ее выступлением наблюдали тренер Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз.

Петросян выступит в произвольной программе под 20‑м стартовым номером (выйдет второй в заключительной сильнейшей разминке) 20 февраля в 00:16 мск. Соревнования прокомментируют заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и журналист Андрей Журанков.

Какие у фигуристки Петросян шансы на олимпийскую медаль

Петросян прекрасно исполнила короткую программу и получила достойные баллы, заявила NEWS.ru серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова. По ее мнению, чтобы бороться за медали в произвольном прокате, спортсменке нужно секретное оружие.

«Сложно говорить, что будет при чистых прокатах. Каори Сакамото, Алиса Лью, Монэ Тиба не исполняют ультра-си. Ами Накаи уже с акселем, может быть, даже с двумя в произвольной. Чтобы бороться с этими спортсменками, нужно секретное оружие, хотя бы один четверной тулуп, а лучше два. У всех одинаковые наборы, все получили одинаковую технику — кто-то побольше, кто-то поменьше. Понятно, что у судей свои предпочтения — здесь уже влияет рейтинг. А так все плюс-минус прыгают одинаково», — сказала Леонова.

Аделия Петросян выступает в короткой программе одиночного катания среди женщин на Олимпийских играх 2026 года

Ранее в интервью «Чемпионату» Тарасова назвала Петросян Королевой фигурного катания.

Несмотря на хороший прокат спортсменки и небольшое отставание от первого места (менее шести баллов), тренер отметила, что пока рано говорить о борьбе за золото на Олимпиаде.

«Аделия будет в последней разминке. Для нее это первый опыт выступления в таком звездном составе на Олимпийских играх. Далее станет понятно, в какой форме она подойдет к произвольной программе. У Петросян есть все шансы побороться за медали, но говорить о том, что она сейчас сражается за золото с Каори Сакамото, — это чушь», — заявила Тарасова «Советскому спорту».

