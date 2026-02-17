Истерика украинцев, дефицит презервативов, пьянка: скандалы Олимпиады-2026

Зимняя Олимпиада — 2026 проходит на фоне громких скандалов. Как истерят украинские спортсмены, почему в Олимпийской деревне закончились презервативы, какого тренера выгнали с соревнований из-за пьянства — в материале NEWS.ru.

Украинский фигурист обвинил Гуменника в провале на Олимпиаде-2026

Украинский фигурист Кирилл Марсак занял 19-е место на Олимпиаде-2026. Он заявил, что плохо выступил в произвольной программе, потому что вышел на лед сразу после россиянина Петра Гуменника. По словам украинца, он выступал в тяжелой атмосфере и якобы на него оказывали психологическое давление. По итогам произвольной программы Гуменник по сумме набранных баллов существенно опередил своего соперника — 271,21 балла против 224,17 у Марсака. При этом по итогам короткой у украинца было небольшое преимущество.

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью NEWS.ru заявила, что итальянские болельщики хорошо поддерживают выступающих в нейтральном статусе российских спортсменов, поскольку они понимают абсурдность ситуации. Она отметила, что это очень сильно раздражает Украину.

«Очень хорошо поддерживали наших ребят. Мне кажется, итальянские болельщики понимают всю абсурдность ситуации, что, как я понимаю, очень выбесило украинскую сторону. Они даже сказали, что это на них психологически давит, мол, болельщики поддерживают русских, что это такое? Ну запретите, закройте им рот. Они же искренне это делают, никто их не подкупил. Болельщики на стадионе болеют за спорт. Если они видят хорошо катающегося Гуменника, то станут поддерживать его, кричать „молодец“ и будут ему аплодировать. Они так же реагировали и на украинца, хотя он выступил не лучшим образом, но поддержали его. Болельщики выступают за красивый спорт, это нормально», — сказала Журова.

Спустя несколько дней после произвольной программы Гуменник заявил, что Марсак хороший парень. По его мнению, украинский спортсмен выражал позицию федерации, а не собственную.

Украинский фигурист Кирилл Марсак Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

«Попытался посмотреть его прокат, мы еще до этого поздоровались. Кирилл на самом деле хороший парень. Кажется, это позиция федерации, спортсмен не может пойти против нее», — отметил Гуменник.

Как украинские спортсмены выдвигают политические лозунги на Олимпиаде

Трем украинским спортсменам запретили выступать на Олимпиаде-2026 в шлемах с политическими лозунгами. Первым был наказан скелетонист Владислав Гераскевич. На заключительных тестовых заездах перед началом соревнований он надел шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов, запрещенный Международным олимпийским комитетом (МОК). Гераскевич продолжил в нем выступать и лишился аккредитации. Однако после «уважительного» разговора с президентом МОК Кирсти Ковентри ее вернули. Спортсмен может находиться на трибунах, но выступать — нет.

Запрет на использование шлема с политическими лозунгами также был введен в отношении фристайлистки Екатерины Коцар. В МОК расценили надпись на ее инвентаре как элемент пропаганды. Ограничение распространяется как на тренировочные заезды, так и на официальные соревнования.

Третьим лишенным шлема украинцем стал шорт-трекист Олег Гандей. По словам спортсмена, он предоставил МОК дословный перевод и объяснил смысл высказывания, однако на решение это не повлияло.

Норвежский биатлонист признался в измене своей девушке после гонки

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал бронзовым призером в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпиаде-2026. Затем он сообщил в интервью, что изменил своей девушке. Легрейд признался, что ему больно от содеянного. По его словам, полгода назад он встретил любовь всей своей жизни, но спустя три месяца совершил самую большую ошибку.

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд Фото: Jiang Han/XinHua/Global Look Press

«Я рассказал ей об этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни. Наверняка многие сейчас посмотрят на меня другими глазами, однако я смотрю только на нее. Не совсем понимаю, чего хочу добиться, говоря это сейчас, но спорт отошел на второй план в последние дни. Мне бы хотелось, чтобы я мог разделить это с ней», — сказал Легрейд.

Бывшая девушка биатлониста заявила, что ей сложно простить измену даже после признания в любви перед всем миром.

«Я не хотела оказаться в таком положении и мне больно в нем находиться. Мы общались, и он в курсе моего мнения по этому поводу. Хочу выразить благодарность своей семье и друзьям, которые были со мной и поддержали в это трудное время. А также всем остальным, кто думал обо мне и сочувствовал, не зная, кто я», — приводит VG слова девушки.

На Олимпиаде-2026 на счету Легрейда также бронза в спринте и серебро в гонке преследования.

Почему в Олимпийской деревне закончились презервативы

13 февраля журналисты газеты La Stampa сообщили, что в Олимпийской деревне за три дня закончились бесплатные презервативы. По данным издания, для спортсменов были подготовлены около 10 тыс. средств контрацепции, однако этого количества оказалось недостаточно. Для сравнения: на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже атлетам предоставили около 300 тыс. презервативов.

На следующий день директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс предположил, что дефицит средств контрацепции связан с активным празднованием Дня святого Валентина. Он напомнил, что запас презервативов предусмотрен Олимпийской хартией, а спортсмены использовали 10 тыс. изделий при общем количестве в 2,8 тыс. участников. Позднее в Фонде «Милан-Кортина» пообещали пополнить запасы.

Олимпийская деревня Milano-Cortina 2026 Фото: Thomas Gaspari Bandion/Keystone Press Agency/Global Look Press

17 февраля газета Corriere della Sera сообщила, что презервативы с логотипом Milano-Cortina 2026 стали продавать на сайте для подержанных товаров. По данным издания, стоимость нескольких экземпляров доходила до €105.

Какие страны обвинили в нечестной борьбе на Олимпиаде

Финляндия и Швеция обвинили сборную Норвегии в нечестной борьбе. Во время спринта Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила спортсменам этой страны использовать ролик для нанесения клистера на лыжи, что дает преимущество в скорости нанесения смазки. Это возмутило шведов и финнов, потому что в предварительных инструкциях данное приспособление не значилось в списках допустимых.

Впоследствии выяснилось, что сборная Норвегии обратилась в FIS и получила разрешение на использование ролика. Международная федерация не донесла эту информацию до остальных команд. FIS признала вину, но не стала пересматривать результаты гонки из-за истечения срока подачи протеста.

Матч группового этапа по керлингу между мужскими сборными Швеции и Канады закончился скандалом. После поражения со счетом 6:8 спортсмены из Скандинавской страны обвинили соперников в нечестной игре. Они заявили, что канадцы несколько раз повторно касались камней, что запрещено правилами.

«Главный судья не знал правил, и нам пришлось его поправлять. Потом судьи побоялись что-либо предпринять», — сказал шведский керлингист Оскар Эрикссон.

Все это привело к перепалкам прямо во время матча. Игроки даже перешли на ненормативную лексику.

Биатлонистка Ванесса Фойгт Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Кто отравился на Олимпиаде-2026 в Италии

По данным Bild, после индивидуальной гонки немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также чешка Джессика Йислова отравились бургерами. У спортсменок возникли проблемы с желудком после ужина в отеле. Хеттих-Вальц и Йислова пропустили спринтерскую гонку. Теперь у немецкой команды будет личный повар.

«Мы предполагаем, что они съели что-то, что им не подошло. Проблема была только ночью. У Янины это случилось на следующую ночь, поэтому она не была достаточно подготовлена к спринту. <...> Ничего серьезного нет», — сообщил директор сборной Германии Феликс Биттерлинг.

Какие скандалы произошли в прыжках на лыжах с трамплина

За несколько дней до начала Олимпиады-2026 The Athletic сообщил, что прыгуны на лыжах с трамплина делают инъекции гиалуроновой кислоты в половой орган для увеличения дальности полета. Это позволяет искусственно увеличить костюм в ключевых местах. По данным издания, пара лишних сантиметров может добавить до шести метров к дальности полета прыгуна.

В настоящее время гиалуроновая кислота не входит в список запрещенных веществ. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не подтвердило информацию о том, что спортсмены используют такой способ.

Главного тренера сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игоря Медведа отстранили от Олимпиады-2026 после скандала с употреблением алкоголя.

«Медвед сегодня вернулся домой. Речь идет о проблемах, связанных с алкоголем. Мы очень серьезно относимся к нарушениям правил», — заявил руководитель отдела элитного спорта Олимпийского комитета Финляндии Янне Ханнинен.

Медвед принес извинения команде и болельщикам за свой поступок. Специалист возглавляет финскую сборную по прыжкам на лыжах с трамплина с лета 2024 года.

Австриец Даниэль Чофениг Фото: Igor Kupljenik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Австрийца Даниэля Чофенига дисквалифицировали после того, как его лыжный ботинок оказался на 4 мм больше разрешенного размера. Спортсмен не смог принять участия во второй попытке на большом трамплине.

«Я использовал на тренировках новые ботинки, которыми не очень был доволен, но сохранил их. К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны, но правила есть правила», — сказал Чофениг после соревнований.

Сильный снегопад и ветер вмешались в развязку командного турнира в прыжках с трамплина. Из-за непогоды был отменен весь третий раунд — организаторы соревнований аннулировали 13 попыток.

Сборная Австрии лидировала с большим отрывом и стала победителем. Серебро досталось Польше, бронза — у норвежцев. Больше всех пострадали Германия и Япония. Во время финального раунда прыгуны из этих стран находились в тройке, но в итоге остались без медалей.

