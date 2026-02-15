Австрийский прыгун лишился олимпийской медали из-за 4 мм

Австрийского прыгуна на лыжах с трамплина Даниэля Чофенига отстранили от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии после того, как организаторы обнаружили нарушение регламента, касающееся размера его обуви, передает AFP. Выяснилось, что он был на 4 мм больше разрешенного.

Спортсмен уже обеспечил себе место в финале, но организаторы провели замеры и приняли решение о дисквалификации. Чофениг признал свою ошибку, отметив, что был наивен и не проверил размеры обуви перед выходом на старт.

Я использовал на тренировках новые ботинки, которыми, кстати, был не очень доволен, но сохранил их. К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила, — заявил спортсмен.

Ранее Федерация настольного тенниса России дисквалифицировала 14-летнюю спортсменку за недостойное поведение во время тренировочных сборов. Комиссия пришла к выводу, что действия теннисистки нанесли ущерб репутации вида спорта. Имя спортсменки не разглашается. К ней применена комбинированная мера наказания: реальное трехмесячное отстранение и условная дисквалификация на полгода, срок действия основного взыскания начался 21 января 2026 года.