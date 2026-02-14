Зимняя Олимпиада — 2026
Скелетонист-провокатор назвал праздником России его отстранение с Олимпиады

Скелетонист Гераскевич заявил, что Россия празднует его дисквалификацию на ОИ

Владислав Гераскевич Владислав Гераскевич Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич в эфире телеканала «Общественное» заявил, что Россия празднует его дисквалификацию на Олимпиаде в Италии. По мнению спортсмена, Международный олимпийский комитет якобы находится «не на той стороне истории».

Меня несправедливо отстранили. <...> Россия празднует эту дисквалификацию. <...> Я считаю, что МОК не на той стороне истории, — подчеркнул атлет.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Гераскевича на дисквалификацию с олимпийского турнира. Арбитры посчитали, что правила МОК по выражению мнений спортсменов соблюдают разумный баланс между личной позицией атлетов и вниманием к их спортивным результатам.

До этого стало известно, что МОК не увидел нарушений в действиях итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера, который нанес флаг России на свой шлем. На амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран —хозяек Олимпийских игр, где он соревновался с 2002 года.

Наличием маленького триколора на шлеме Фишналлера возмутился Гераскевич. Кроме того, он пожаловался на американского фигуриста Максима Наумова, который после короткой программы показал фотографию своих погибших родителей — Евгении Шишковой и Вадима Наумова.

