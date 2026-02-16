Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 17:30

Дебют Петросян на Олимпиаде: болезнь, пропуск тренировки, шансы на медали

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Российская фигуристка Аделия Петросян 17 февраля представит короткую программу на Олимпийских играх в Италии. Почему спортсменка пропустила первую тренировку, какие проблемы испытывала перед соревнованиями, есть ли шансы на медали — в материале NEWS.ru.

Почему Петросян пропустила первую тренировку на Олимпиаде

Самолет с Петросян и ее тренером-хореографом Даниилом Глейхенгаузом приземлился в Италии утром 15 февраля. Спортсменка не вышла на первую тренировку олимпийского турнира. Это решение связано с необходимостью восстановиться после длительного ночного перелета.

Остальные участницы первой стартовой группы отработали занятие в полном составе. На льду были замечены все соперницы Петросян, включая белорусскую фигуристку Викторию Сафонову. До старта короткой программы у Аделии еще две официальные тренировки.

Что известно о короткой программе Петросян на Олимпиаде-2026

В короткой программе Петросян выступит под вторым стартовым номером. Россиянка выйдет на лед в 20:59 мск сразу после белоруски Сафоновой. Петросян планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц и тройной флип + тройной тулуп. В ее заявке отсутствует элемент ультра-си — тройной аксель. Не исключено, что подопечная Этери Тутберидзе все-таки заявит его в выступление.

Аделия представит короткую программу под попурри песен Майкла Джексона. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что фигуристам, выходящим на лед в числе первых, судьи, как правило, не ставят высокие баллы.

Какие проблемы со здоровьем были у Петросян перед Олимпиадой-2026

В сериале «Метод Тутберидзе» Петросян рассказала, что в сентябре прошлого года выступала на отборочном турнире Олимпиады в Пекине с травмой. За три недели до старта из-за неправильно подобранного конькобежного ботинка у спортсменки возникли проблемы с голеностопом. Обувь оказывала сильное давление на ногу, что приводило к отеку и болевым ощущениям. Аделия не могла полноценно выполнять элементы программы, включая прыжки и скольжение.

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Я была совсем без формы, без ноги, считай. Просто очень сильно все болело, и прыжки не чувствовала из-за этой боли. Не представляла, как я смогу даже достойно проскользить программу, не то что отпрыгать», — призналась фигуристка.

За несколько дней до вылета, во время тренировок в Красноярске, наступил переломный момент. Несмотря на неидеальную форму, Петросян удалось выиграть олимпийский отбор.

По словам Тутберидзе, в первые дни после Нового года Петросян отлично справлялась со всеми элементами, но потом вдруг возникли серьезные проблемы с ногой.

«5 января она вышла на утреннюю тренировку — и все заболело. Ничего не помогает. Все, она говорит: не могу, у меня сковывает движения, все болит», — поделилась Тутберидзе.

Петросян объяснила тренеру, что не может нормально повернуться, а боль распространилась по ноге. Эти проблемы возникли в самый ответственный период подготовки к Олимпийским играм.

По информации РИА Новости, перед вылетом в Милан Петросян провела серию тренировок, уделяя особое внимание четверному тулупу. Как сообщает агентство, фигуристка планирует исполнить этот элемент в произвольной программе. При этом работа над тройным акселем — вторым сложнейшим элементом в текущем арсенале Петросян — велась в ограниченном режиме.

В текущем сезоне Аделии не удавалось чисто исполнить четверной тулуп на официальных стартах. На этапе Гран-при в Омске в ноябре она успешно исполнила два четверных тулупа во внеконкурсном выступлении: четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и сольный квад-тулуп. Оба были с недокрутами, но с чистыми приземлениями.

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Какие шансы у Петросян на медали Олимпиады-2026

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт в интервью NEWS.ru заявил, что Петросян может претендовать на олимпийские медали. Он напомнил, что у спортсменки высокая техническая база.

«Аделия с топовым набором четверных прыжков и акселем в три с половиной оборота может претендовать на олимпийские медали. Она, скорее всего, немного проиграет по компонентам исключительно из-за отсутствия рейтинга и выступлений на международной арене, но ее техническая база может быть достаточной для получения медалей любой пробы», — сказал Энберт.

Главными конкурентами Аделии на Олимпиаде-2026 он назвал сборную Японии и США. В командном турнире фигуристов Алиса Лью стала олимпийской чемпионкой, а Каори Сакамото стала серебряным призером. Также за медали будут бороться американка Эмбер Гленн, японка Ами Накаи и кореянка Ли Хэ Ин.

«Алиса Лью выиграла финал серии Гран-при ISU. У нее нет четверных, элементов ультра-си, но судьи ценят ее катание, ставят высокие баллы и надбавки. У Каори Сакамото шлейф завершения карьеры. Это в положительную сторону скажется на судьях, им захочется поставить ей высокие баллы, хотя все будут стремиться к максимальной объективности», — добавил Энберт.

Шансы Петросян на победу в Олимпийских играх 2026 года малы, заявила NEWS.ru серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова. Она отметила, что конкуренция в фигурном катании крайне высока, особенно с учетом того, что японские спортсменки выполняют четверные аксели.

«Если хоть что-то пойдет не так, то сложно будет удержаться даже в тройке. Японки сейчас все с акселями четверными выходят. Конкуренция ужасно сильная. Петросян сможет выиграть, только если сделает два четверных и аксель. С одним четверным шансов особо нет», — считает Леонова.

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Чем известна фигуристка Петросян

Петросян родилась в Москве 5 июня 2007 года. В возрасте четырех лет она начала заниматься фигурным катанием на катке «Москвич». Первым тренером спортсменки была Ирина Страхова. Аделия выучила с этим специалистом все тройные прыжки. Сейчас Петросян тренируется в группе Тутберидзе.

В 2022 году фигуристка вошла в состав сборной России. Аделия является трехкратной чемпионкой страны. Спортсменка редко делится подробностями личной жизни в социальных сетях. Петросян проводит свободное время с семьей, ей нравится собирать пазлы, смотреть сериалы, танцевать и читать книги. Аделия осилила величайшие романы-эпопеи «Тихий Дон» и «Война и мир». Фигуристку привлекают образы Наташи Ростовой и Аксиньи.

«Они яркие, смелые, эмоциональные. Мне нравится, как они любят жизнь и борются за нее. Как спешат на помощь тем, кто в беде», — говорила Петросян в одном из интервью.

