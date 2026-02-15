Российская фигуристка прилетела на ОИ-2026 Фигуристка Петросян прибыла в Италию для участия в Олимпиаде

Самолет с российской фигуристкой Аделией Петросян и ее тренером Даниилом Глейхенгаузом приземлился в Италии, передает РИА Новости. Спортсменка готовится к старту женских соревнований 17 февраля.

Петросян стартует под вторым номером. Известно, что спортсменка не заявила тройной аксель на короткую программу. Произвольная программа состоится 19 февраля.

Тем временем Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх в Италии, где спортсмен занял итоговое шестое место. Он отметил мужество и чистоту проката 23-летнего фигуриста. Сам Гуменник поблагодарил поклонников за поддержку. Спортсмен выразил надежду, что в дальнейшем его профессиональные навыки станут лучше.

Между тем серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух считает, что Гуменник немного ошибся в короткой программе. Он добавил, что и судьи «ему не благоволили».

Ранее чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова рассказала, что в неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина виноваты завышенные ожидания. По ее словам, ключевой причиной провала спортсмена стало решение федерации США поставить его в обе программы.