Порвали всех на отборе к ОИ: что известно о фигуристах Петросян и Гуменнике

Порвали всех на отборе к ОИ: что известно о фигуристах Петросян и Гуменнике

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник победили на отборочном турнире Олимпиады-2026. Они практически без ошибок откатали короткую и произвольную программы. Теперь россияне должны получить одобрение специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в соревнованиях. Чем известны Петросян и Гуменник, как их выступление оценила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, поедут ли россияне на Игры — в материале NEWS.ru.

Как Петросян и Гуменник победили в олимпийском отборе

Петросян и Гуменник выиграли отборочный турнир к Олимпиаде-2026, который прошел в Китае. Аделия набрала 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ. Для прохождения квалификации на Олимпиаду ей нужно было попасть в топ-5 фигуристов.

В короткой программе 18-летняя Петросян выступила под песни Майкла Джексона Earth Song, Billie Jean, а также They Dont Care About us. Фигуристка совершила ошибку в тройном лутце, но чисто выполнила все остальные элементы. В произвольной программе россиянка вышла на лед с номером «Танго».

Второе место в олимпийском отборе заняла грузинка Анастасия Губанова (68,08), третье — бельгийка Луна Хендрикс (66,92). Петросян победила, несмотря на то, что за два дня до начала олимпийского отбора ее тренера-хореографа Даниила Глейхенгауза не допустили до соревнований.

В турнире одиночников Гуменник за две программы набрал 262,82 балла. На сайте Олимпийских игр отметили, что россиянин успешно выполнил все четверные прыжки и покорил всех программой «Парфюмер». Вторым стал фигурист из Южной Кореи Хёнгём Ким (228,60), третьим — представитель Мексики Донован Каррильо (222,36). Четвертую строчку занял Кирилл Марсак из Украины (217,57).

После победы Гуменника Международный союз конькобежцев (ISU) удалил в соцсетях видео с его выступлением, поверх которого наложили украинскую песню. Организация выпустила новый ролик, где больше не звучит трек группы KAZKA, и принесла извинения.

Петр Гуменник Фото: Tang Xinyu/VCG/Visual China Grou/Global Look Press

Как Тарасова и Бестемьянова оценили прокат Петросян и Гуменника

Тарасова заявила NEWS.ru, что Петросян, Гуменник и их тренеры выполнили непростую задачу и прошли отбор на Олимпиаду-2026.

«Спасибо им большое. Они поедут на Олимпийские игры, и мы отправимся вместе с ними. В каждом виде будет представлен наш спортсмен. Это не то, что мы заслужили, но хотя бы так», ― сказала Тарасова.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с NEWS.ru поздравила Петросян и Гуменника с прохождением отбора на Олимпиаду-2026.

«Я желаю им выходить с таким же настроем на Олимпиаде, стараться делать все, что они умеют. Они лучшие», ― сказала Бестемьянова.

Российская фигуристка Евгения Медведева после победы Петросян в олимпийском отборе обратилась к международным спортивным организациям с призывом включить здравый смысл и пересмотреть действующие ограничения в отношении российских атлетов. Мать Гуменника Елена заявила, что семья спортсмена очень волновалась, но чувствовала поддержку болельщиков.

«Четыре года назад мы мечтали о том, чтобы Петр попал на Олимпиаду в Китай, и начали молиться святому Иоанну Шанхайскому. Прочитали его житие, полюбили этого очень доброго святого. На ту Олимпиаду Петр не смог отобраться. Теперь Петр в Китае завоевал право выступить на других Играх», ― сказала она.

Петр и Аделия выполнили поставленную задачу и триумфально вернулись на мировую арену, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт. Он отметил, что спортсменам с легкостью удалось справиться с волнением и получить высокие баллы.

«У Гуменника была заявлена очень сложная программа — пять четверных прыжков. Наверное, в тройке сложнейших в мире. Получилось не все — он допустил ошибки на лутце и риттбергере, недокрут на сальхове. Это было ожидаемо, учитывая сложность. Кроме того, это первый международный турнир за 3,5 года. Волнение было, даже несмотря на отсутствие серьезных конкурентов», — сказал Энберт.

По его словам, у Петросян ситуация была сложнее, так как с ней боролись две чемпионки Европы разных лет.

«Даже не показав самую сложную программу, она получила 209 баллов — мировой результат. Аделия смогла справиться со стрессом и прекрасно все исполнила», — отметил Энберт.

Аделия Петросян Фото: Mahesh Kumar A./AP/TASS

Что известно о фигуристах Петросян и Гумменике

Петросян родилась в Москве 5 июня 2007 года. В возрасте четырех лет она начала заниматься фигурным катанием на катке «Москвич». Первым тренером спортсменки была Ирина Страхова. Аделия выучила с этим специалистом все тройные прыжки. Сейчас Петросян тренируется в группе тренера Этери Тутберидзе.

В 2020 году Аделия завоевала медали на этапах Кубка России и юниорском первенстве страны. Постепенно Петросян стала разучивать элементы ультра-си и включать их в программы. В 2021 году Аделия начала прыгать четверной тулуп. На чемпионате России и этапе Кубка страны Петросян включила в номера два четверных риттбергера. Она является первой в истории фигуристкой, кому удалось чисто исполнить эти два элемента в одной программе.

В 2022 году Петросян вошла в состав сборной России. Аделия является двукратной чемпионкой страны. В 2025 году Петросян также выиграла первенство России по прыжкам.

Аделия редко делится подробностями личной жизни в социальных сетях. Спортсменка проводит свободное время с семьей, ей нравится собирать пазлы, смотреть сериалы, танцевать и читать книги.

Гуменник родился в Санкт-Петербурге 11 апреля 2022 года. Он начал заниматься фигурным катанием в четыре года. В семилетнем возрасте фигурист поступил в группу к Олегу Татаурову и Ольге Ефимовой.

С 2017 года Гуменник начал тренироваться у Вероники Дайнеко в школе фигурного катания Тамары Москвиной. Под ее руководством Петр победил на этапах юниорского Гран-при в Канаде и Словении. В финале гран-при юниоров в Ванкувере фигурист стал вторым. В феврале 2019 года Петр взял серебро на первенстве России среди юниоров.

Гуменник является серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также победителем Мемориала Дениса Тена и финала гран-при страны.

В 2020 году Петр сдал ЕГЭ, результаты которого позволили ему поступить в любой престижный вуз. Фигурист набрал 98 баллов по русскому языку, по химии — 97, по математике — 74, по биологии — 73. Однако спортсмен отложил поступление в университет, так как остался недоволен низкими оценками по двум предметам. В 2022-м Гуменник поменял биологию на информатику и набрал 100 баллов. Петр поступил в Национальный исследовательский университет ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники.

В 2021 году за три дня до чемпионата России в Челябинске Гуменник почувствовал боль в спине. Несмотря на проблемы со здоровьем, фигурист выступил и занял лишь седьмое место. Петр отправился на медобследование. Врачи поставили ему диагноз — синдром Осгуда-Шляттера. Из-за интенсивных нагрузок эта проблема часто возникает в подростковом возрасте в том месте, где сухожилие соединяет коленную чашечку с большеберцовой костью.

Петр Гуменник Фото: Tang Xinyu/VCG/Visual China Grou/Global Look Press

Кто мешает Петросян и Гуменнику выиграть золото Олимпиады

Накануне стало известно, что Петросян и Гуменник должны получить одобрение специальной комиссии МОК для участия в соревнованиях. Дальнейшая процедура допуска спортсменов будет осуществляться в соответствии с решениями исполкома организации.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru не исключила, что фигуристов из РФ не допустят до Олимпиады после триумфального выступления в отборе. Она выразила надежду, что Петросян и Гуменник выступят на турнире.

«Все может быть. В этой ситуации можно ожидать от МОК все что угодно. В моем понимании это будет недобросовестная конкуренция. Если Петросян и Гуменник выиграют Олимпиаду, всем будет понятно, откуда они. Эти моменты могут кого-то остановить в специальной комиссии МОК. Ребят допустили и перепроверили десять раз. Дополнительные претензии могут быть связаны с тем, что они слишком хорошо выступили», — сказала Журова.

Российские спортсмены не будут допущены к участию в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Читайте также:

Газа не помеха: почему Израиль допустили до турниров, а Россия за бортом

Отъезд из РФ, гражданство Австралии, развод: как живет Костя Цзю

Последний год в НХЛ: когда Овечкин вернется в Россию, где будет играть