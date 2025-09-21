Бестемьянова отреагировала на выход Гуменника и Петросян на Олимпиаду-2026

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с NEWS.ru поздравила российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника с прохождением отбора на Олимпиаду-2026. Она пожелала спортсменам победы на турнире в Италии.

Я желаю им выходить с таким же настроем на Олимпиаде, стараться делать все, что они умеют. Они самые лучшие, ― высказалась Бестемьянова.

Ранее стало известно, что серебряный и бронзовый медалист чемпионатов России, двукратный триумфатор финала Гран-при страны Петр Гуменник выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине перед Олимпийскими играми — 2026. Его прокат оценили в 262,82 балла.

Аделия Петросян заняла первое место на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Ей удалось набрать 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ.

До этого стало известно, что тренера-хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры. По его словам, он испытал шок, когда услышал эту новость.