21 сентября 2025 в 14:02

Бестемьянова отреагировала на выход Гуменника и Петросян на Олимпиаду-2026

Фигуристка Бестемьянова поздравила Гуменника и Петросян с отбором на Олимпиаду

Наталья Бестемьянова Наталья Бестемьянова Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с NEWS.ru поздравила российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника с прохождением отбора на Олимпиаду-2026. Она пожелала спортсменам победы на турнире в Италии.

Я желаю им выходить с таким же настроем на Олимпиаде, стараться делать все, что они умеют. Они самые лучшие, ― высказалась Бестемьянова.

Ранее стало известно, что серебряный и бронзовый медалист чемпионатов России, двукратный триумфатор финала Гран-при страны Петр Гуменник выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине перед Олимпийскими играми — 2026. Его прокат оценили в 262,82 балла.

Аделия Петросян заняла первое место на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Ей удалось набрать 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ.

До этого стало известно, что тренера-хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры. По его словам, он испытал шок, когда услышал эту новость.

Наталья Бестемьянова
Петр Гуменник
фигуристы
Олимпиада
Софья Якимова
С. Якимова
