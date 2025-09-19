Петросян выиграла короткую программу на олимпийской квалификации

Выступающая под руководством Этери Тутберидзе российская фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на квалификационном турнире зимних Олимпийских игр 2026 года. Россиянка набрала 68,72 балла.

Второе место заняла грузинка Анастасия Губанова (68,08), третье — бельгийка Луна Хендрикс (66,92). Фигуристка из Белоруссии Виктория Сафонова набрала 57,71 балла и стала седьмой.

В числе участников Олимпиады от России заявлены Петр Гуменник и Аделия Петросян. Фигуристы выступают в квалификации под нейтральным флагом. Для допуска на Олимпийские игры им нужно войти в пятерку лучших.

Ранее член совета организации Александр Кибалко заявил, что у Международного союза конькобежцев (ISU) нет неприязни к российским спортсменам. По его словам, в коллективе царит рабочая атмосфера.

До этого стало известно, что тренера-хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры. По его словам, он испытал шок, когда услышал эту новость.