Российского тренера и фигуристку не допустили к отбору на Олимпиаду

Российского тренера и фигуристку не допустили к отбору на Олимпиаду Тренера Глейхенгауза с фигуристкой Петросян не допустили к олимпийскому отбору

Тренера-хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры в Пекине. По его словам, которые приводит РИА Новости, такое решение было принято несмотря на его аккуратность и корректность.

Первая реакция была, конечно, шок. Я даже представить себе не мог, что могу не подойти по каким-то критериям. Всегда старался быть максимально корректным, аккуратным в высказываниях, — поделился Глейхенгауз.

Ранее сообщалось, что Международная федерация бобслея и скелетона запретила российским спортсменам участвовать в отборочных турнирах на Олимпиаду-2026. Голосование прошло в Милане на конгрессе организации. Девять делегатов проголосовали за допуск, шестеро воздержались, 36 — против.

До этого российская конькобежка Александра Саютина узнала о попадании в список участников квалификации ОИ на сборах. Она рассказала, что ей об этом сообщил тренер. У Саютиной сразу появились вопросы, какие ограничения и как российских спортсменов допустили к ОИ.