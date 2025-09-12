Российских спортсменов исключили из олимпийской квалификации Российских бобслеистов и скелетонистов не допустили до отбора на Олимпиаду-2026

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) запретила российским спортсменам участвовать в отборочных турнирах на Олимпиаду-2026. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов по итогам прошедшего в Милане конгресса организации.

Голосование было тайное, нас не допустили. Девять делегатов проголосовали за, шестеро воздержались, 36 — против, — сказал Пегов.

Ранее российская конькобежка Александра Саютина узнала о попадании в список участников квалификации ОИ на сборах. Она рассказала, что ей об этом сообщил тренер. У Саютиной сразу появились вопросы, какие ограничения и как российских спортсменов допустили к ОИ.

До этого в Госдуме заявили, что Министерство спорта РФ ставит задачу полноценного возвращения российских спортсменов на Олимпиаде-2028 и международных соревнованиях. Однако для этого нужно восстановить Олимпийский комитет России.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев на полях Восточного экономического форума заявил, что сборная России планирует участвовать в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в США в 2028 году. Он также анонсировал вторую летнюю спартакиаду.