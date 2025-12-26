Суд наказал водителя, отказавшегося снимать тонировку из-за мороза В Сургуте водитель получил пять суток ареста за отказ снять тонировку на морозе

Суд в Сургуте наказал автомобилиста, который отказался по требованию сотрудника ГАИ снимать тонировку с машины, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что правоохранители остановили водителя Lexus GS 250 за тонировку передних боковых стекол, светопропускаемость которых составила недопустимые 30,6%.

Мужчина отказался убирать тонировку, за что на него составили протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Во время судебного заседания водитель признал вину и объяснил, что тонировку не устранил из-за сильного мороза. В итоге суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

