26 декабря 2025 в 09:00

Суд наказал водителя, отказавшегося снимать тонировку из-за мороза

В Сургуте водитель получил пять суток ареста за отказ снять тонировку на морозе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суд в Сургуте наказал автомобилиста, который отказался по требованию сотрудника ГАИ снимать тонировку с машины, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что правоохранители остановили водителя Lexus GS 250 за тонировку передних боковых стекол, светопропускаемость которых составила недопустимые 30,6%.

Мужчина отказался убирать тонировку, за что на него составили протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Во время судебного заседания водитель признал вину и объяснил, что тонировку не устранил из-за сильного мороза. В итоге суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

Ранее сообщалось, что двое омичей развлеклись ездой на автомобиле, в салоне которого пассажир держал игрушечный руль. Шутку зафиксировала камера фотофиксации, а сотрудники ГИБДД выписали владельцу машины штрафы за непристегнутые ремни безопасности.

До этого жителя подмосковного Королева лишили прав из-за нарушений на номерном знаке. У автолюбителя на госномере отсутствовал флаг России, а цифры и буквы были неустановленного ГОСТом размера. Сам мужчина утверждал, что никаких отклонений от официальных стандартов номеров не заметил.

