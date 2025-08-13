Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 10:23

В России могут ввести штраф за «иранскую тонировку»

НАС предложил штрафовать на 15 тысяч рублей за шторки на окнах автомобиля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В России могут ввести штрафы до 15 тысяч рублей за рулонные шторы на стеклах автомобилей («иранская тонировка»), сообщает Telegram-канал SHOT. Такую инициативу предложил Национальный автомобильный союз (НАС).

Шторки крепятся с помощью присосок и быстро снимаются после остановки автоинспекторами. Из-за этого не получается замерить светопропускание стекла и назначить штраф. Для этого же устанавливают съемные каркасные шторки, которые также создают эффект тонировки.

Такие шторки приводят к повышению риска ДТП, отметил глава НАС Антон Шапарин. В союзе предложили накладывать штраф 5 тысяч рублей за первое и 15 тысяч рублей за повторное нарушение. Соответствующее предложение адресовано министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Ранее юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru заявил, что велосипедисты старше 16 лет могут быть оштрафованы на 800 рублей за движение по тротуарам, если существует специальная выделенная дорожка или имеется возможность ехать по краю проезжей части. По его словам, исключение составляют ситуации, когда правый край дороги занят, например парковочными местами. Он также отметил, что для подростков от 14 до 16 лет наказание за езду по тротуару не последует, поскольку они не достигли возраста административной ответственности.

