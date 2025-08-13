В России могут ввести штраф за «иранскую тонировку» НАС предложил штрафовать на 15 тысяч рублей за шторки на окнах автомобиля

В России могут ввести штрафы до 15 тысяч рублей за рулонные шторы на стеклах автомобилей («иранская тонировка»), сообщает Telegram-канал SHOT. Такую инициативу предложил Национальный автомобильный союз (НАС).

Шторки крепятся с помощью присосок и быстро снимаются после остановки автоинспекторами. Из-за этого не получается замерить светопропускание стекла и назначить штраф. Для этого же устанавливают съемные каркасные шторки, которые также создают эффект тонировки.

Такие шторки приводят к повышению риска ДТП, отметил глава НАС Антон Шапарин. В союзе предложили накладывать штраф 5 тысяч рублей за первое и 15 тысяч рублей за повторное нарушение. Соответствующее предложение адресовано министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

