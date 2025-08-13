Юрист ответил, в каком случае велосипедисты могут получить штраф

Велосипедисты старше 16 лет могут быть оштрафованы на 800 рублей за движение по тротуарам, если существует специальная выделенная дорожка или имеется возможность ехать по краю проезжей части, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, исключение составляют ситуации, когда правый край дороги занят, например, парковочными местами. Он также отметил, что для подростков от 14 до 16 лет наказание за езду по тротуару не последует, поскольку они не достигли возраста административной ответственности.

По тротуарам разрешается ездить на велосипеде детям до 14 лет. Лица старше могут двигаться по тротуару только в том случае, если отсутствует велосипедная дорожка и невозможно двигаться по правому краю проезжей части, например там организованы парковочные места для автомобилей. Штраф за езду по тротуарам составляет 800 рублей. Если ездить с нарушением правил в возрасте с 14 до 16 лет, то штрафа не будет, так как не достигается возраст, с которого наступает административная ответственность, — пояснил Салкин.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в России сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число погибших выросло на 9,5%. Наибольшее количество ДТП с участием СИМ происходит в зонах смешанного движения, где самокатчики вынуждены делить пространство с пешеходами и автомобилями.