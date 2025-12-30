Россиянка раскаялась в убийстве своих детей трех и пяти лет

Жительница Иркутска призналась, что убила своих детей трех и пяти лет, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Происшествие случилось в квартире дома по улице Баумана. В преступлении она раскаялась во время допроса. Ее заключили под стражу до 28 февраля 2026 года.

Женщине, обвиняемой в убийстве своих двоих детей, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 28 февраля 2026 года, — сказано в сообщении.

Психиатр Василий Шуров не исключил, что возможной причиной убийства могла быть алкогольная зависимость женщины. По его словам, также существует вероятность наличия у подозреваемой психических расстройств.

Юрист Михаил Пирогов рассказал, что женщине может грозить пожизненный срок лишения свободы. Окончательная мера наказания будет зависеть от юридической квалификации преступления и всех обстоятельств дела, пояснил он. Смягчающими обстоятельствами могут стать состояние психического здоровья подозреваемой, отсутствие умысла и судимостей, сотрудничество со следствием, а также семейные обстоятельства.