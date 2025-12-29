Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве своих детей в Иркутске

Жительнице Иркутска, подозреваемой в убийстве своих несовершеннолетних детей, может грозить пожизненный срок лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, окончательная мера наказания будет зависеть от юридической квалификации преступления и всех обстоятельств дела.

В российском законодательстве ответственность за убийство несовершеннолетних зависит от квалификации преступления и обстоятельств дела. Уголовная ответственность по статье о халатности, например статья 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Если будет доказано, что смерть наступила вследствие умышленных действий (убийство), то квалификация дела может измениться на более тяжкую статью. Например, статья 105 УК РФ предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — пояснил Пирогов.

По его словам, при квалификации дела как убийство будут учитываться мотивы, степень вины, наличие предварительного умысла и другие факторы. Он добавил, что смягчающими обстоятельствами могут стать состояние психического здоровья подозреваемой, отсутствие умысла и судимостей, сотрудничество со следствием, а также семейные обстоятельства.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что возможной причиной убийства матерью своих несовершеннолетних детей в Иркутске могла быть алкогольная зависимость. По его словам, также существует вероятность наличия у подозреваемой психических расстройств.