Психиатр назвал возможную причину убийства детей в Иркутске

Возможной причиной убийства матерью своих несовершеннолетних детей в Иркутске могла быть алкогольная зависимость, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, также существует вероятность наличия у подозреваемой психических расстройств.

[В мотивах] будут разбираться психологи, обязательно будет проведена психиатрическая экспертиза. Причиной также могли быть алкоголь или наркотики. На третьем году [жизни ребенка] поздновато для послеродовой депрессии, обычно все случается гораздо раньше. Может быть, [подозреваемая] просто психически больная, а может, и какой-то расчет. У нас в голове не укладывается, что мама такое может сделать, но с учетом общего озверения населения сложно удивляться, — поделился Шуров.

Ранее в Следственном комитете РФ по Иркутской области заявили, что в регионе были найдены тела двоих детей трех и пяти лет с признаками насильственной смерти. По информации ведомства, мать детей задержана, по факту произошедшего возбуждено два уголовных дела. На месте преступления продолжают работать следователи и криминалисты.