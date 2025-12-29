Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 11:12

Психиатр назвал возможную причину убийства детей в Иркутске

Психиатр Шуров: причиной убийства детей матерью в Иркутске мог стать алкоголь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Возможной причиной убийства матерью своих несовершеннолетних детей в Иркутске могла быть алкогольная зависимость, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, также существует вероятность наличия у подозреваемой психических расстройств.

[В мотивах] будут разбираться психологи, обязательно будет проведена психиатрическая экспертиза. Причиной также могли быть алкоголь или наркотики. На третьем году [жизни ребенка] поздновато для послеродовой депрессии, обычно все случается гораздо раньше. Может быть, [подозреваемая] просто психически больная, а может, и какой-то расчет. У нас в голове не укладывается, что мама такое может сделать, но с учетом общего озверения населения сложно удивляться, — поделился Шуров.

Ранее в Следственном комитете РФ по Иркутской области заявили, что в регионе были найдены тела двоих детей трех и пяти лет с признаками насильственной смерти. По информации ведомства, мать детей задержана, по факту произошедшего возбуждено два уголовных дела. На месте преступления продолжают работать следователи и криминалисты.

убийства
дети
Иркутск
преступления
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о законопроекте про утверждение инвестпрограмм в ЖКХ
Раскрыта доля недовольных своей зарплатой россиян
Диетолог дала советы, как справиться с похмельем после новогоднего застолья
«Нечего жить вместе»: Емельяненко раскрыл причину развода с женой
Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в «Красотке-2»
Бородин ответил, могут ли Долину лишить звания народной артистки
Силы ПВО отбили налет дронов ВСУ на российский регион
Цискаридзе развенчал популярный миф о себе
Лепс решил избавиться от недвижимости за полмиллиарда рублей
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве своих детей в Иркутске
Наступление ВС РФ на Харьков 29 декабря: «азовцев» перемалывают в Купянске
Певица Слава заявила, что резонанс вокруг дела о квартире Долиной начался с нее
В театре Всеволода Шиловского покажут комедию «Папа в паутине»
Россиянин в пьяном угаре зарезал канцелярским ножом знакомую в сауне
Турэксперт оценила риск отказа во въезде в Таиланд для россиян
Ученый назвал лекарства, которые не стоит принимать вместе с алкоголем
Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке табака
В Госдуме объяснили позицию по лишению Долиной звания народной артистки
Почему не работает WhatsApp 29 декабря: где сбои в РФ, полная блокировка
Третьеклассник напал на других школьников в подмосковном Красногорске
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.