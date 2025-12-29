Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 10:50

Двух маленьких детей нашли убитыми в квартире

В Иркутске обнаружили двух детей с признаками насильственной смерти

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Иркутске обнаружили двух детей трех и пяти лет с признаками насильственной смерти, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Правоохранители задержали мать несовершеннолетних, возбуждено два уголовных дела. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Вечером 28 декабря в квартире дома по улице Баумана в городе Иркутске обнаружены тела двоих детей трех и пяти лет с признаками насильственной смерти, — говорится в сообщении.

Ранее на Камчатке в результате пожара в квартире жилого дома погибли четыре человека. Среди жертв — двое малолетних детей. По факту трагедии следственными органами возбуждено уголовное дело.

До этого в Тулуне произошел пожар в квартире, в которой находились дети без присмотра взрослых. В результате погиб двухлетний мальчик, а трое детей от двух до восьми лет получили травмы и были госпитализированы.

22 декабря двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томи в Новокузнецке. По информации СК, несовершеннолетние братья не смогли выбраться и были унесены течением. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Россия
Иркутск
дети
смерти
расследования
