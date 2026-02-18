Иркутский гараж скрывал более шести тонн нефрита на миллионы рублей МВД изъяло у жителя Иркутска 128 камней нефрита на 5 млн рублей

Полицейские в Иркутске изъяли у местного жителя крупную партию нефрита общим весом более шести тонн, сообщили в региональном МВД. 128 полудрагоценных камней незаконно хранились в гараже и на участке, принадлежащем знакомому мужчины. Общая стоимость камней оценивается примерно в 5 млн рублей.

Внешне изъятые минералы напоминали обычный поделочный материал. Владелец камней был доставлен в отделение полиции для разбирательства. Там он пояснил, что нефрит достался ему от приятеля.

В ходе дальнейших разбирательств сотрудники правоохранительных органов установили еще одно нарушение. Выяснилось, что задержанный проживал на территории Российской Федерации без соответствующих разрешительных документов. По факту незаконного оборота нефрита возбуждено уголовное дело.

