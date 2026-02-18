Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 10:10

Иркутский гараж скрывал более шести тонн нефрита на миллионы рублей

МВД изъяло у жителя Иркутска 128 камней нефрита на 5 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Полицейские в Иркутске изъяли у местного жителя крупную партию нефрита общим весом более шести тонн, сообщили в региональном МВД. 128 полудрагоценных камней незаконно хранились в гараже и на участке, принадлежащем знакомому мужчины. Общая стоимость камней оценивается примерно в 5 млн рублей.

Внешне изъятые минералы напоминали обычный поделочный материал. Владелец камней был доставлен в отделение полиции для разбирательства. Там он пояснил, что нефрит достался ему от приятеля.

В ходе дальнейших разбирательств сотрудники правоохранительных органов установили еще одно нарушение. Выяснилось, что задержанный проживал на территории Российской Федерации без соответствующих разрешительных документов. По факту незаконного оборота нефрита возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что американская семья во время путешествия нашла коричневый алмаз весом 2,09 карата. Находка была сделана в парке «Кратер алмазов». Этот геологический объект расположен на территории штата Арканзас. Стоимость найденного минерала эксперты предварительно оценили в сумму около 12 тыс. фунтов стерлингов (1,3 млн рублей).

