ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 11:54

Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

В Свердловской области 20-летний водитель Skoda сбил велосипедиста и скрылся

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Водитель, который скрылся с места смертельного ДТП с велосипедистом в Каменском районе Свердловской области, был разыскан и задержан, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Им оказался 20-летний житель региона, находившийся за рулем автомобиля Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что водитель, причастный к совершению наезда на велосипедиста 7 декабря на 109 километре автодороги «Екатеринбург- Шадринск-Курган», установлен,говорится в сообщении.

Ранее автомобиль пробил ограждение и вылетел в Неву в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. В результате один мужчина пострадал, другой — погиб. К ликвидации ЧП привлекались 10 сотрудников МЧС на двух единицах техники.

До этого сообщалось, что Lamborghini Urus ценой более 30 млн рублей врезался в опору, перевернулся и воспламенился на севере Москвы. В результате инцидента, как писали СМИ, погибли два человека, еще двое получили повреждения. Авария случилась в районе Молжаниново.

ДТП
водители
Свердловская область
аварии
велосипедисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка подала в суд на турбазу из-за проблем с желудком
«Если откровенно»: Карлсон поделился главной мечтой о России
Клинтон оценила новую доктрину безопасности США
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 декабря: где сбои в России
Европейская страна может ограничить въезд одной части россиян
В России предложили судить с 12 лет за изнасилования
Песков заявил о достаточной силе Трампа для корректировки стратегии США
Гуф назвал Долину «Круэллой»
Кулинарный фокус: готовим тарталетки с творожным сыром за 5 минут
Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США
Военные захватили власть в одной из стран Западной Африки
Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Страшная авария с автобусом обернулась цепочкой трагических смертей
Канат со школьником оборвался в российском лицее
В Кремле дали оценку новой стратегии нацбезопасности США
Названы отрасли с самым сильным кадровым голодом
Оказавшуюся под машиной женщину пришлось вызволять при помощи гидравлики
«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США
Россиян предупредили о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов
Япония добивается публичной поддержки США после скандала
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.