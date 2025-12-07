Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП В Свердловской области 20-летний водитель Skoda сбил велосипедиста и скрылся

Водитель, который скрылся с места смертельного ДТП с велосипедистом в Каменском районе Свердловской области, был разыскан и задержан, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Им оказался 20-летний житель региона, находившийся за рулем автомобиля Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что водитель, причастный к совершению наезда на велосипедиста 7 декабря на 109 километре автодороги «Екатеринбург- Шадринск-Курган», установлен, — говорится в сообщении.

