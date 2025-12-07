В Санкт-Петербурге автомобиль пробил ограждение моста и рухнул в Неву

Автомобиль пробил ограждение и вылетел в Неву в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, передает пресс-служба регионального МЧС. В результате один мужчина пострадал, другой — погиб. По данным ведомства, к ликвидации ЧП привлекались 10 сотрудников МЧС на двух единицах техники.

Происшествие в Василеостровском районе. 7 декабря в 04:46 поступило сообщение: Василеостровский район, 21-я линия В. О., дом 2-4/45. Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду, — сказано в сообщении.

