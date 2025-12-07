ТИЭФ'25
В Санкт-Петербурге автомобиль пробил ограждение моста и рухнул в Неву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Автомобиль пробил ограждение и вылетел в Неву в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, передает пресс-служба регионального МЧС. В результате один мужчина пострадал, другой — погиб. По данным ведомства, к ликвидации ЧП привлекались 10 сотрудников МЧС на двух единицах техники.

Происшествие в Василеостровском районе. 7 декабря в 04:46 поступило сообщение: Василеостровский район, 21-я линия В. О., дом 2-4/45. Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду, — сказано в сообщении.

Ранее выяснилось, что автомобиль Lamborghini Urus ценой более 30 млн рублей врезался в опору, перевернулся и воспламенился на севере Москвы. В результате инцидента погибли два человека, еще двое получили повреждения. Авария случилась в районе Молжаниново.

До этого стало известно, что двое пострадавших в ДТП с пятью погибшими в Забайкальском крае оказались в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения региона Оксана Немакина сообщила, что 26-летний и 30-летний пациенты лишились памяти.

