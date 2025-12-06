Выжившие в смертельном ДТП в Забайкалье лишились памяти

ТИЭФ'25
Двое пострадавших в ДТП с пятью погибшими в Забайкальском крае находятся в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости министр здравоохранения региона Оксана Немакина. По ее словам, 26-летний и 30-летний пациенты из-за травм лишились памяти.

В тяжелом состоянии, вся необходимая помощь оказывается. <…> На фоне того, что они получили такие травмы, они пока сейчас в амнезии ретроградной, — отметила Немакина.

Министр подчеркнула, что со временем память должна восстановиться. Сейчас оба пострадавших находятся в реанимации.

Смертельное ДТП с участием микроавтобуса и микрогрузовика, в результате которого погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних, произошло накануне, 5 декабря. Микроавтобус марки Istana и грузовик, перевозивший дрова, столкнулись на 1065-м километре федеральной трассы «Байкал» Р-258.

Ранее в Новосибирской области 39-летний водитель Ford Transit погиб после лобового столкновения с грузовиком MAN, за рулем которого находился 45-летний мужчина. Авария произошла в Искитимском районе на 53-м километре федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт».

