05 декабря 2025 в 15:35

Смертельное ДТП в Забайкалье унесло жизни пятерых россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Забайкалье произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и микрогрузовика, в результате которого погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних, сообщили в УМВД по краю. Авария случилась 5 декабря в 17:15 по местному времени на 1065-м километре федеральной трассы «Байкал» Р-258.

Дорога соединяет Иркутск, Улан-Удэ и Читу. В ходе столкновения микроавтобуса марки Istana с грузовиком, перевозившим дрова, пострадали также два человека, которых доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

Инцидент произошел в Читинском районе, неподалеку от села Домно-Ключи. Предварительные данные свидетельствуют о том, что водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, что привело к столкновению. В полиции уточнили, что все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе. В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее в Новосибирской области 39-летний водитель Ford Transit погиб после лобового столкновения с грузовиком MAN, за рулем которого находился 45-летний мужчина. Авария произошла в Искитимском районе на 53-м километре федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт».

