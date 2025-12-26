Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 23:46

«Как бы ни хотелось»: Трамп намерен поговорить с Путиным

Трамп заявил, что в ближайшее время намерен провести переговоры с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о планах в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Предстоящий диалог двух политиков может стать важным событием в международной повестке, пишет газета Politico.

Заявление было сделано в контексте текущих двусторонних отношений и геополитической обстановки. Трамп прокомментировал предстоящий контакт, подчеркнув его неизбежность.

Трамп добавил, что планирует провести разговор с Путиным «скоро, как бы мне этого ни хотелось», — указано в сообщении.

Ожидается, что в ходе беседы будут затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Конкретная дата и формат разговора на момент публикации заявления не уточнялись.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вынести на всенародное голосование весь комплекс мирных предложений по урегулированию. Однако это произойдет лишь в случае прекращения огня минимум на 60 дней, что политик намерен обсудить с Трампом. По словам Зеленского, если окончательный план из 20 пунктов, продвигаемый администрацией США, потребует крайне сложных решений по территориальному вопросу, оптимальным путем станет референдум.

