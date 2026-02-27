Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 04:52

В Пулково задержали десятки рейсов в разные города

В аэропорту Петербурга Пулково задержали 14 авиарейсов

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В аэропорту Пулково задерживаются 14 авиарейсов по различным направлениям. Информация об этом отражена на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно данным табло, опаздывают рейсы в Дубай, Челябинск, Уфу, Баку и другие города. По два рейса задержано в Оренбург и Стамбул.

Кроме того, три рейса отменены: в Ярославль, Стамбул и Калининград. Причины изменений в расписании пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что российские страховые компании зафиксировали заметный рост числа происшествий с самолетами, происходящих на земле. Чаще всего инциденты случаются во время технического обслуживания или ремонтных работ в аэропортах. Среди регулярных проблем страховщики называют повреждения при погрузке багажа, забытые открытыми капоты двигателей, поломки во время буксировки, а также столкновения с трапами.

До этого во время взлета самолета Boeing 737 авиакомпании Batik Air три пассажирских кресла в ряду оторвались от креплений и упали вместе с мужчиной, который на них сидел. Пассажир не пострадал. Бортпроводники быстро пересадили его на другое свободное место. Авиакомпания начала внутреннее расследование.

Пулково
аэропорты
Санкт-Петербург
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-сотрудник СБУ обвинил Зеленскую в отправке детей на остров Эпштейна
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 февраля
Врач раскрыла, можно ли обратить вспять цирроз печени
Марочко раскрыл, чем заняты российские силы под Харьковом
Пакистан объявил открытую войну афганским талибам
Байден впервые за долгое время появится на публике
Получите — распишитесь: в ВСУ уродуют тела сослуживцев и отправляют родным
Раскрыто, что Зеленский задумал по поводу СБУ
Удар по Кабулу, сотни жертв: что проиходит между Пакистаном и Афганистаном
В Пулково задержали десятки рейсов в разные города
Россия впервые получила высшую награду на конкурсе виноделов в Израиле
Раскрыты потери Афганистана в ходе конфликта с Пакистаном
В Приамурье ввели карантин из-за дикого зверя с бешенством
Преподаватель развеяла расхожее заблуждение о пробном ЕГЭ
У экс-депутата Госдумы арестовали имущество на десятки млрд рублей
Звезду «Трансформеров» обязали вылечиться от зависимостей из-за драки
Британия и Франция завершили подготовку десантников к отправке на Украину
Система пошла вразнос. Верховный суд против Трампа: импичмент не за горами?
Дмитриев нашел связь Клинтон с Эпштейном
Химик ответил, какой стройматериал токсичен для печени
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.