В Пулково задержали десятки рейсов в разные города

В аэропорту Пулково задерживаются 14 авиарейсов по различным направлениям. Информация об этом отражена на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно данным табло, опаздывают рейсы в Дубай, Челябинск, Уфу, Баку и другие города. По два рейса задержано в Оренбург и Стамбул.

Кроме того, три рейса отменены: в Ярославль, Стамбул и Калининград. Причины изменений в расписании пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что российские страховые компании зафиксировали заметный рост числа происшествий с самолетами, происходящих на земле. Чаще всего инциденты случаются во время технического обслуживания или ремонтных работ в аэропортах. Среди регулярных проблем страховщики называют повреждения при погрузке багажа, забытые открытыми капоты двигателей, поломки во время буксировки, а также столкновения с трапами.

До этого во время взлета самолета Boeing 737 авиакомпании Batik Air три пассажирских кресла в ряду оторвались от креплений и упали вместе с мужчиной, который на них сидел. Пассажир не пострадал. Бортпроводники быстро пересадили его на другое свободное место. Авиакомпания начала внутреннее расследование.