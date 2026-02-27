Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 05:53

Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить более 35,6 тыс. материалов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роскомнадзор направил в адрес мессенджера Telegram требования об удалении более 35,6 тыс. противоправных материалов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В тексте документа указано, что речь идет о данных, опубликованных с начала 2026 года, в том числе детской порнографии и информации о способах обхода блокировок через VPN.

Были направлены требования об удалении около 305 тыс. материалов (в 2025 году — более 269,2 тыс., с начала 2026 года — более 35,6 тыс.), — отметили в РКН.

В ведомстве напомнили, что на постоянной основе ведут работу по ограничению доступа к противоправной информации в сети. Все несоответствующие правовому полю материалы будут удаляться, добавили представители Роскомнадзора.

Ранее появилась информация, что Telegram могут заблокировать в первых числах апреля. Два собеседника, близкие к Кремлю, назвали решение окончательным. Среди причин для блокировки рассматривался рост случаев вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в противоправную деятельность.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов тем временем сообщил, что пользователи с Telegram Premium не будут считаться экстремистами в случае запрета мессенджера. По его словам, все платежи будут абсолютно законными до тех пор, пока платформу не признают экстремистской.

Telegram
Роскомнадзор
мессенджеры
Россия
