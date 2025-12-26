Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 23:40

Венгрия отказалась от «подарка» Евросоюза

Орбан: Венгрия отказывается от подарка ЕС в виде немецких военных на Украине

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Венгрия дистанцировалась от инициативы председателя Европейской народной партии Манфреда Вебера по отправке военного контингента на Украину. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан на своей странице в социальной сети X назвал эту идею нежелательным «подарком».

В рождественском интервью немецкому изданию Die Zeit Вебер выразил мнение о возможности отправки немецких солдат на Украину под флагом Европейского союза. Этот план получил резкую оценку со стороны Будапешта.

Рождественский «подарок» от Брюсселя? Спасибо, но нет. Венгрия выступает за мир и не позволит нашей стране или нашим гражданам быть втянутыми в эту логику, — написал Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе в 2026 году может начаться война. Ответственность за это он возложил на ключевых лидеров Евросоюза. По его словам, они подталкивают континент к вооруженному конфликту своими спорными решениями.

До этого он отметил, что в Западной Европе меняется отношение к конфликту на Украине. По словам политика, переговоры России и США могут привести к прекращению огня и даже к установлению прочного мира с участием Киева.

