Некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты

Пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2025 году и за которых работодатели платили взносы в Соцфонд России, получат прибавку к пенсии с августа 2026 года, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. В беседе с РИА Новости он пояснил, что перерасчет произойдет автоматически на основе суммы взносов, поступивших в пенсионную систему.

В августе 2026 года выплаты повысят пожилым людям, которые после выхода на пенсию продолжали официально трудиться и за кого работодатели перечисляли страховые взносы в Социальный фонд России в прошлом году, — сказал Говырин.

До этого эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, что ошибочные сведения в трудовой книжке могут привести к сокращению размера будущей пенсии. Самая частая ошибка — несовпадение названия организации с печатью. Так, материнский капитал на первого ребенка составит 729 тыс. рублей. Это выше нынешнего показателя более чем на 38 тыс. рублей. Если в семье, уже получившей сертификат на первого ребенка, рождается второй, ей будет дополнительно выплачено свыше 234 тыс. рублей (234 321,23 рубля).