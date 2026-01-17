Россиянам рассказали, какие ошибки могут уменьшить пенсию Эксперт Подольская: ошибки в трудовой книжке могут уменьшить размер пенсии

Ошибочные сведения в трудовой книжке могут привести к сокращению размера будущей пенсии, заявила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. По ее словам, наиболее распространенные ошибки — это несовпадение названия организации с печатью, отсутствие записи о переименовании компании, неправильные даты начала работы и расхождения в наименовании должности.

Если сведения в трудовой книжке содержат ошибки, соответствующие периоды работы могут быть не засчитаны в страховой стаж, что приведет к уменьшению пенсии, — сказала Подольская.

Эксперт отметила, что исправить ошибки можно через текущего работодателя, но если предприятие ликвидировано, вопрос часто приходится решать через суд. Переход на электронные трудовые книжки лишь частично снижает риски, поскольку старые ошибки, особенно допущенные в XX веке, требуют индивидуальной и трудоемкой процедуры исправления через сервисы Социального фонда России.

