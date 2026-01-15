Депутат объяснил, почему не стоит опасаться повышения пенсионного возраста

Правильная экономическая политика способна привести к снижению пенсионного возраста, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Афонин. По его мнению, возможная инициатива о повторном увеличении возрастных границ пожилых граждан способна вызвать широкий общественный резонанс.

Полагаю, что повышения пенсионного возраста в обозримом будущем не будет. Во-первых, потому что сама нынешняя власть понимает: это может взорвать общество. Роботизация и развитие ИИ способны колоссально увеличить производительность труда. А возвращение в руки государства природных ресурсов, ТЭК и стратегических предприятий может увеличить его доходы. Поэтому повышать пенсионный возраст нет необходимости. Напротив, при правильной экономической политике его можно снизить, — пояснил Афонин.

Он отметил, что пенсионная реформа 2018 года не достигла своей цели — реального повышения пенсий. При этом, по словам депутата, в условиях СВО возрос спрос на социальную справедливость. Как указал парламентарий, люди хотят, чтобы богатые делились своими доходами.

Кроме того, выборы Госдумы могут существенно повлиять на политику государства. КПРФ рассчитывает на серьезный успех, а мы не только против новых пенсионных реформ, но настаиваем на возвращении советского пенсионного возраста, — заключил Афонин.

Ранее глава комитета по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что депутаты Госдумы не обсуждают новую пенсионную реформу. По его словам, для повышения пенсионного возраста нет оснований, а такие дискуссии без веских причин негативно влияют на психологическое состояние граждан.