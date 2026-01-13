Перечислены ошибки в трудовой книжке, которые могут сократить размер пенсии Юрист Соловьев: неправильные записи в трудовой сократят стаж и размер пенсии

Неправильные записи в трудовой книжке могут привести к сокращению стажа и уменьшению будущей пенсии, пояснил агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, самые опасные из ошибок те, что были допущены десятилетия назад.

Если работодатель уже не существует, подтвердить стаж можно только через суд, используя косвенные доказательства. Также критичны неверные ФИО или дата рождения на титульном листе — из-за них СФР может не зачесть весь трудовой путь.

Зачеркивать неправильные данные в сведениях об образовании, специальности и работе нельзя. Чтобы их исправить, достаточно вписать верную информацию в свободной строке, — пояснил Соловьев.

По его информации, часто ошибки были допущены в неверной дате или номере приказа. Такую запись признают недействительной и вносят новую. Исправлять неточности должна организация, их допустившая, но есть и исключения. Это может сделать правопреемник предприятия. Иван Соловьев также посоветовал регулярно проверять свою трудовую книжку и исправлять недочеты сразу, чтобы не потерять часть пенсии.

Ранее декан НИУ ВШЭ Вадим Виноградов говорил, что неточности в записях трудовой книжки способны создать серьезные трудности при оформлении пенсионных выплат. Основную опасность, по его словам, представляет неправильное указание дат приема на работу и увольнения.