Россиянам рассказали, чем чреваты ошибки в трудовой книжке Профессор Виноградов предупредил о риске для пенсии из-за ошибок в трудовой

Ошибка в записях трудовой книжки может обернуться проблемами при начислении пенсии, рассказал агентству ПРАЙМ профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, главный риск — путаница с датами приема и увольнения.

Такое происходит при переносе данных со старых бумажных документов. Как правило, неточности возникают из-за выцветания чернил или неразборчивого почерка, пояснил он.

Потеря даже нескольких месяцев стажа — это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты. За каждый неучтенный месяц вы недополучите пенсионные баллы, так как страховые взносы за этот период просто выпадают из расчета, — отметил юрист.

До этого Соцфонд России досрочно перевел ноябрьские пенсии и социальные пособия примерно 17 млн граждан. Выплаты, которые обычно приходились на первые числа месяца и совпадают с государственными праздниками, поступили раньше.

Кроме того, руководитель Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов призвал россиян не полагаться только на пенсию в старости. Он подчеркнул, что важно начинать копить заранее.