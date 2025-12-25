Вкус Франции: киш с лососем за 35 мин — пошаговый рецепт

Песочное тесто — 500 г; копченый лосось (можно взять свежий) — 300 г; зеленый лук — 20 г; укроп — 20 г; зелень (салат, петрушка, шпинат или микс) — 50 г; яйца — 5 шт.; сливки — 250 мл; молоко — 100 мл; мускатный орех тертый — по вкусу; сухие специи для рыбы — по вкусу; соль — по вкусу.

Если тесто заморожено, заблаговременно вытащите его из морозилки, чтобы оно оттаяло до комнатной температуры. Раскатайте тонко, уложите в форму с бортиками, отрежьте лишнее. Проткните дно вилкой 10 раз и уберите в холодильник на 15 минут.

Тем временем разогрейте духовку до 200 градусов. Достаньте форму, застелите пергаментом, насыпьте сухой горох до верха — так тесто не вздуется. Выпекайте 15 минут, снимите бумагу с горохом, допеките еще 8–10 минут до золотистой корочки.

Порубите лосось мелкими кусочками, переложите в миску. Измельчите промытый укроп, зеленый лук и большую часть зелени, смешайте с рыбой, высыпьте на основу равномерным слоем, оставьте немного зелени для декора.

В другой посуде взбейте яйца со сливками и молоком, всыпьте свеженатертый мускат — его аромат улетучивается быстро, — специи для рыбы по желанию и соль. Залейте рыбу этой массой аккуратно.

Запекайте киш 35 минут, пока начинка не схватится. Достаньте, остудите в форме 10 минут. Подавайте теплым, посыпав свежей зеленью, и уплетайте с удовольствием!

Ранее мы поделились простым рецептом круассанов с шоколадом.