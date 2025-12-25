Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 11:11

Вкус Франции: киш с лососем за 35 мин — пошаговый рецепт

Вкус Франции: киш с лососем за 35 мин — пошаговый рецепт Вкус Франции: киш с лососем за 35 мин — пошаговый рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Песочное тесто — 500 г; копченый лосось (можно взять свежий) — 300 г; зеленый лук — 20 г; укроп — 20 г; зелень (салат, петрушка, шпинат или микс) — 50 г; яйца — 5 шт.; сливки — 250 мл; молоко — 100 мл; мускатный орех тертый — по вкусу; сухие специи для рыбы — по вкусу; соль — по вкусу.

Если тесто заморожено, заблаговременно вытащите его из морозилки, чтобы оно оттаяло до комнатной температуры. Раскатайте тонко, уложите в форму с бортиками, отрежьте лишнее. Проткните дно вилкой 10 раз и уберите в холодильник на 15 минут.

Тем временем разогрейте духовку до 200 градусов. Достаньте форму, застелите пергаментом, насыпьте сухой горох до верха — так тесто не вздуется. Выпекайте 15 минут, снимите бумагу с горохом, допеките еще 8–10 минут до золотистой корочки.

Порубите лосось мелкими кусочками, переложите в миску. Измельчите промытый укроп, зеленый лук и большую часть зелени, смешайте с рыбой, высыпьте на основу равномерным слоем, оставьте немного зелени для декора.

В другой посуде взбейте яйца со сливками и молоком, всыпьте свеженатертый мускат — его аромат улетучивается быстро, — специи для рыбы по желанию и соль. Залейте рыбу этой массой аккуратно.

Запекайте киш 35 минут, пока начинка не схватится. Достаньте, остудите в форме 10 минут. Подавайте теплым, посыпав свежей зеленью, и уплетайте с удовольствием!

Ранее мы поделились простым рецептом круассанов с шоколадом.

Читайте также
Вместо печенек, пончиков и оладий: нашла старый рецепт хвороста — оценила вся семья
Общество
Вместо печенек, пончиков и оладий: нашла старый рецепт хвороста — оценила вся семья
Французский киш лорен: секрет золотистой корочки
Семья и жизнь
Французский киш лорен: секрет золотистой корочки
Ясные глаза и упругое мясо: справочник по выбору красной рыбы для праздничного стола — семга, форель, нерка, кета, кижуч или горбуша?
Общество
Ясные глаза и упругое мясо: справочник по выбору красной рыбы для праздничного стола — семга, форель, нерка, кета, кижуч или горбуша?
«Снежность» — мой топ к Новому году: готовлю сочную рыбку в йогуртовом соусе
Общество
«Снежность» — мой топ к Новому году: готовлю сочную рыбку в йогуртовом соусе
Лучше тарталеток: закуска «Мандариновый рай» — сказочный хит Нового года!
Семья и жизнь
Лучше тарталеток: закуска «Мандариновый рай» — сказочный хит Нового года!
тесто
пироги
лосось
рыба
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии
Китайские власти начали охоту на интимные переписки
Росгвардия поймала двух грабителей с ножом с поличным
«Сгорел полностью»: на Украине взорвали машину депутата
Названа причина, почему конфликт на Украине не окончится до конца 2025 года
Лобоцкого проводили в последний путь аплодисментами
Трансформация Деда Мороза: от злого духа холода до доброго волшебника
Туристы начали брать в путешествия по Европе чемоданы с едой
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей сертификатов
В Минобороны России сообщили о новом ударе по инфраструктуре ВСУ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 декабря, фото, видео
В Минобороны сообщили о полчищах украинских беспилотников, сбитых за сутки
Судебный пристав сбил дрон ВСУ метким выстрелом из табельного оружия
Хуснуллин рассказал, как Россия планирует ускорить темпы строительства
Обвиняемого в хищении 88 млн рублей экстрадировали из ОАЭ в Россию
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР
В Германии мирный план Зеленского сравнили с бумажкой
«Расходный материал»: раскрыто, сколько тяжелых дронов необходимо ВС РФ
История с родившей в Чили женой депутата получила продолжение
Врач раскритиковала популярный миф о необходимых детям витаминах
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.