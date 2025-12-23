Новый год-2026
23 декабря 2025 в 07:00

Икра по-домашнему без переплат: как из обычного хребта лосося сделать праздничную намазку на хлеб

Когда хочется вкусных бутербродов к чаю или на праздничный стол, а цены на икру и красную рыбу совсем не радуют, выручает простой домашний прием. Этот способ хорош тем, что получается и вкусно, и экономно, а состав вы знаете до последнего грамма. Делюсь рецептом, который давно прижился у меня на кухне.

Основа намазки — хребет лосося весом около 600 граммов. Такие суповые наборы стоят недорого, а мяса на них вполне хватает. С размороженного хребта аккуратно снимаем все мясо — выходит примерно 200–300 граммов. Добавляем неполную столовую ложку соли и половину столовой ложки сахара, перемешиваем и убираем под крышкой на 2–3 часа.

Далее берем сливочное масло — от 150 до 300 граммов, в зависимости от желаемой нежности. Масло должно быть мягким, но не растопленным. Смешиваем его с рыбой блендером до пышной светло-розовой массы. Лучше придерживаться пропорции 1:1. По желанию вмешиваем немного имитации икры для красоты, перекладываем в контейнер и убираем в холодильник. Как застынет — можно намазывать на хлеб и угощаться.

Ранее сообщалось, что Новый год — время удивлять гостей необычными блюдами. Салат «Огненный калейдоскоп» не только красиво смотрится на столе, но и сочетает сладкое, соленое и нежную текстуру, при этом готовится быстро и просто. Даже если классические салаты уже приелись, этот вариант внесет свежесть и праздничное настроение.

