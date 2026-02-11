Идеальный ужин без хлопот: кролик в рукаве — чистая духовка, отличный вкус

Запечь кролика в рукаве — это, пожалуй, самый надежный способ избежать сухости, которой так славится это капризное мясо. Внутри пакета создается уникальный микроклимат: мясо томится в собственном соку и маринаде, что делает его структуру невероятно нежной. Вам не нужно постоянно заглядывать в духовку или поливать куски соком — рукав сделает всю работу за вас, сохранив при этом все полезные свойства диетического продукта.

Для этого беспроигрышного блюда подготовьте тушку кролика (1,2–1,5 кг), 3 ст. л. сметаны (или классического йогурта), 1 ст. л. горчицы, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. молотого кориандра и веточку свежего розмарина. Кролика разрежьте на порционные куски.

Смешайте сметану, горчицу, пропущенный через пресс чеснок и специи. Тщательно натрите каждый кусочек маринадом и оставьте хотя бы на 30–40 минут. Переложите мясо в рукав для запекания, положите туда же розмарин и плотно завяжите края. Запекайте в духовке при 180°C примерно 1 час 15 минут.

Совет: если вы хотите получить не только мягкое мясо, но и аппетитную корочку, за 10 минут до готовности аккуратно разрежьте рукав сверху и раздвиньте края.

