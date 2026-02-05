Зимняя Олимпиада — 2026
Секрет стройности: горбуша в духовке 70 ккал

Секрет стройности: горбуша в духовке 70 ккал
Приготовление элементарное и быстрое: выкладываем стейки на противень, посыпаем кольцами лука, сбрызгиваем лимонным соком с каплей масла и ставим в духовку — рыба пропитывается ароматами, становясь нежной и сочной без единой капли лишнего жира. Лимон придает яркую кислинку и свежесть, а влага от него не дает мясу высохнуть, создавая идеальный баланс вкуса для тех, кто следит за фигурой.

На 4 порции: 800 г филе горбуши, 2 луковицы (300 г), сок 1 лимончика (50 мл), 1 ст. л. оливкового масла, соль, перец на свой вкус. КБЖУ на 100 г —70 ккал (белки 18 г, жиры 2 г, углеводы 1 г). Подходит для ПП-меню!

Ранее мы рассказали, как запечь курочку в кефирном маринаде.

