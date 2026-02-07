Зимняя Олимпиада — 2026
Простой ужин в духовке: сочная горбуша с кабачками и баклажанами

Простой ужин в духовке: сочная горбуша с кабачками и баклажанами
Хватит бояться, что рыба пригорит! Этот рецепт откроет вам философию «одного противня». Никакого постоянного контроля — только вы, духовка и 40 минут свободного времени, пока готовится полноценный ужин без лишней посуды.

Вам понадобится: 2 стейка горбуши (около 250 г каждый), 1 кабачок, 1 баклажан, 2 спелых помидора, 1 красная луковица, 1 сладкий перец, 3 ст. л. оливкового масла, 2 зубчика чеснока, сок половины лимона, 1 ч. л. сушеного орегано, 1/2 ч. л. паприки, морская соль, свежемолотый черный перец и горсть свежего базилика для подачи.

Все овощи тщательно вымойте. Баклажан и кабачок нарежьте кружками толщиной около 1 см. Посолите баклажан и оставьте на 10 минут — это уберет лишнюю горечь, затем промокните сок бумажным полотенцем. Перец очистите от семян и нарежьте широкими полосками. Лук — полукольцами. Помидоры — дольками. Чеснок мелко порубите.

В большой миске смешайте все нарезанные овощи. Полейте их 2 ст. л. оливкового масла, добавьте чеснок, орегано, паприку, соль и перец. Аккуратно перемешайте руками, чтобы специи равномерно распределились. Противень застелите пекарской бумагой (это обязательно, иначе овощи прилипнут). Выложите овощную смесь ровным слоем.

  • Совет от шеф-повара: Не жалейте масла для овощей и не кладите их горкой. Они должны лежать в один слой — так они запекутся, а не потушатся в собственном соку. Именно это даст им легкую поджаристость и концентрированный вкус, который перейдет к рыбе.

Стейки горбуши промокните, сбрызните оставшимся маслом и лимонным соком, слегка приправьте. Разложите поверх овощной подушки. Отправьте противень в разогретую до 200 °C духовку на 25–30 минут. Не накрывайте фольгой! Пусть верх рыбы слегка подрумянится, а овощи снизу приготовятся на сильном жару.

Готовность проверьте по овощам: кабачок и баклажан должны стать мягкими, а по краям — зарумяниться. Рыба при этом дойдет до совершенства. Подавайте сразу, прямо на противне или аккуратно переложив на большое блюдо, посыпав свежим базиликом. Сочные овощи заменят любой гарнир, но при желании добавьте ломтик зернового хлеба.

Сок, который овощи и рыба выделят при запекании, — это готовый соус. Слейте его в соусник или полейте блюдо сверху.

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
горбуша
духовка
рыба
