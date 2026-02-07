Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 13:39

Как приготовить горбушу, чтобы она была нежной? Запеките в сливках!

Как приготовить горбушу, чтобы она была нежной? Запеките в сливках! Как приготовить горбушу, чтобы она была нежной? Запеките в сливках! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запеченная горбуша не обязательно будет сухой. Если ее потомить под шубой из ароматных сливок и сыра, то она превратится в нежнейшее блюдо с французским акцентом. Всего 25 минут — и у вас на столе рыба, которая тает во рту и покоряет даже тех, кто скептически относится к запеченной горбуше.

Понадобится: 2 филе горбуши (около 600 г), 200 мл сливок 20%, 100 г твердого сыра (например гауда или российский), 1 небольшая луковица, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль, черный перец, 1 ч. л. сушеных прованских трав и 1 ст. л. растительного масла.

Филе промойте, обсушите и разрежьте на порционные куски. Посолите и поперчите. Лук нарежьте тонкими полукольцами — он даст сок и нежность. Сыр натрите на средней терке. Духовку разогрейте до 200 °C.

В миске смешайте сливки, дижонскую горчицу, половину натертого сыра и сушеные травы. Добавьте щепотку соли и перца. Соус должен получиться однородным, с легкой остротой от горчицы.

Форму для запекания смажьте маслом. Равномерно распределите лук — это будет подушка, которая не даст рыбе пригореть и добавит сочности. Сверху плотно выложите куски горбуши кожей вниз. Залейте все сливочным соусом так, чтобы он покрыл рыбу примерно наполовину. Оставшимся сыром обильно посыпьте сверху.

  • Главный лайфхак: Используйте не глубокую форму, а небольшую керамическую или стеклянную емкость с высокими бортиками. В ней соус не растечется, а сконцентрируется вокруг рыбы, создавая эффект томления. И не заменяйте сливки сметаной или молоком — только сливки гарантируют нужную текстуру без расслаивания.

Запекайте 20–25 минут до появления аппетитной румяной сырной шапки. Проверяйте готовность вилкой в самом толстом куске: мясо должно легко разделяться. Подавайте сразу, полив соусом из формы. Идеальный гарнир — молодая отварная стручковая фасоль или картофельное пюре.

Это блюдо не требует длительного маринования — соус делает всю работу за вас. Оно прощает небольшие ошибки и всегда получается.

Ранее мы писали о рецепте крем-чиза, который всегда получается

быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
горбуша
духовка
рыба
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минюст США раскрыл, как Гейтс стал жертвой манипуляций при помощи Эпштейна
Диетолог ответила, каких продуктов лучше избегать на отдыхе
Стало известно, где зарабатывают больше 200 тыс. рублей
Раскрыто, что задумал Рютте в переговорах по Украине
В Киеве заключенные жалуются на нехватку лекарств во время эпидемии
«Оставить на память»: Водонаева об эксклюзивном аромате от Паши Техника
Европа не захотела оставаться без российского газа и нарастила импорт
Беженка рассказала о тактике ВСУ по отношению к бомбоубежищам
Раскрыто, что обсуждал Эпштейн с американским чиновником за часы до ареста
Захарова заявила о борьбе с искажением правды о роли РФ в мировой истории
Царев сообщил о задержании киллера, покусившегося на жизнь Алексеева
Итальянский лидер заскучала на открытии Олимпиады и уснула
«Просто прелесть»: в Венгрии раскритиковали новые санкции против России
Дальний потомок Пушкина скончался в день смерти поэта
Гибель мирных, пожары в Твери: как ВСУ атакуют Россию 7 февраля
Женщина ела йогурт и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждать ли мокрого снега и ветра
Зеленского уличили в занижении потерь армии в пять раз
«Стала частью почвы»: женщина закопала плод в горшке после выкидыша
ВСУ пополнят наемниками с другого конца света
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.