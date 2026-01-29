Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Лучшая основа для десерта: рецепт крем-чиза, который всегда получается

Лучшая основа для десерта: рецепт крем-чиза, который всегда получается
Этот крем идеально выручает, когда хочется приготовить что-то простое, но при этом по-настоящему нарядное и аппетитное.

Возьмите 500 г сыра филадельфия, он должен быть комнатной температуры, чтобы избежать комков. Взбейте его миксером на средней скорости около трех минут до бархатной текстуры. Отдельно просейте 100 г сахарной пудры. Неспешно вмешивайте пудру в сыр, продолжая взбивать. Добавьте семена одного стручка ванили или две чайные ложки ванильного экстракта для аромата. Теперь возьмите 300 мл очень холодных жирных сливок (не менее 33%) и взбейте их в отдельной посуде до устойчивых пиков. Легкими движениями лопатки соедините воздушные сливки с сырной массой. Крем готов! Он нежный, но стабильный. Секрет в холодных сливках и терпении при смешивании — не взбивайте крем после добавления сливок, а именно аккуратно соединяйте.

  • Калорийность на 100 г: около 320 ккал.

  • Белки — 5 г, жиры — 28 г, углеводы — 14 г.

Почему это стоит попробовать?

Классическому ванильному крему стоит отдать предпочтение за его непревзойденную воздушность и универсальность. Его легкая текстура идеально ложится на бисквит, не утяжеляя его, а тонкий ванильный аромат звучит ненавязчиво. Он прекрасно оттенит любую выпечку, будь то простой медовик или сложный многослойный торт с ягодами. Попробуйте его, если цените в десертах элегантную простоту и нежность. Это тот самый случай, когда минимализм в составе оборачивается богатством вкусовых ощущений. С ним справится даже новичок, а результат гарантированно вызовет восхищение.

Ранее мы писали о фирменном рецепте красной рыбы суточного посола.

