Мешаю пекинку с фаршем и жарю бигусы: капустные биточки в нашей семье победили драники и котлеты

Иногда самые удачные блюда рождаются из простых продуктов. Стоит смешать фарш с пекинской капустой — и на сковороде получаются сочные, ароматные бигусы с легким капустным вкусом. Пекинка делает их особенно мягкими и нежными, а чеснок и специи добавляют аппетитный аромат.

Ингредиенты: пекинская капуста — 300 г, фарш (куриный или смешанный) — 400 г, яйцо — 1 шт., мука — 2–3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, паприка или любимые специи — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: пекинскую капусту мелко нашинковать или слегка порубить ножом. Чеснок измельчить. В миске соединить фарш, капусту, яйцо и чеснок. Добавить соль, перец и специи, хорошо перемешать. Затем всыпать муку — масса должна стать плотной, чтобы из нее можно было формировать котлеты.

Сформировать небольшие плоские котлеты. Разогреть сковороду с растительным маслом и выложить заготовки. Жарить на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Получаются румяные, сочные капустные котлеты с мясной начинкой — вкусно и очень просто.

