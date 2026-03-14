14 марта 2026 в 17:01

Мешаю пекинку с фаршем и жарю бигусы: капустные биточки в нашей семье победили драники и котлеты

Иногда самые удачные блюда рождаются из простых продуктов. Стоит смешать фарш с пекинской капустой — и на сковороде получаются сочные, ароматные бигусы с легким капустным вкусом. Пекинка делает их особенно мягкими и нежными, а чеснок и специи добавляют аппетитный аромат.

Ингредиенты: пекинская капуста — 300 г, фарш (куриный или смешанный) — 400 г, яйцо — 1 шт., мука — 2–3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, паприка или любимые специи — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: пекинскую капусту мелко нашинковать или слегка порубить ножом. Чеснок измельчить. В миске соединить фарш, капусту, яйцо и чеснок. Добавить соль, перец и специи, хорошо перемешать. Затем всыпать муку — масса должна стать плотной, чтобы из нее можно было формировать котлеты.

Сформировать небольшие плоские котлеты. Разогреть сковороду с растительным маслом и выложить заготовки. Жарить на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Получаются румяные, сочные капустные котлеты с мясной начинкой — вкусно и очень просто.

Ранее мы делились рецептом торта из 1 коржа на весь противень. Готовим «Быстринку» — и не надо никаких магазинных вовсе.

Проверено редакцией
Читайте также
Режу пекинку и мешаю со свеклой: салат «Пекинский» для весны — простой, яркий и неожиданно вкусный
Общество
Режу пекинку и мешаю со свеклой: салат «Пекинский» для весны — простой, яркий и неожиданно вкусный
Ужин без лишних хлопот: нежная и быстрая картофельная запеканка с фаршем
Семья и жизнь
Ужин без лишних хлопот: нежная и быстрая картофельная запеканка с фаршем
Щука, которую полюбят все: нежные котлеты с творожной ноткой. Приготовил раз и теперь делаю регулярно
Общество
Щука, которую полюбят все: нежные котлеты с творожной ноткой. Приготовил раз и теперь делаю регулярно
Никогда не думала, что крабовые котлетки такие вкусные: готовим сытные биточки с рисом
Общество
Никогда не думала, что крабовые котлетки такие вкусные: готовим сытные биточки с рисом
Сверху хруст картошки, внутри курица: эти шницели в самое сердце, а продукты — простецкие
Общество
Сверху хруст картошки, внутри курица: эти шницели в самое сердце, а продукты — простецкие
Ольга Шмырева
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

