14 марта 2026 в 12:12

Легкий десерт из творога: идеально для чая

Легкий десерт из творога: идеально для чая
Любите сладкое, но без вреда для здоровья? Легкий десерт из творога — ваш спаситель: быстрый, бюджетный и всегда под рукой. Семья оценит!

Подготовьте 400 г творога, 100 мл натурального йогурта, 2 ст. л. изюма и 1 грушу. Замочите изюм в теплой воде на 5 минут, слейте. Измельчите грушу блендером в пюре, соедините с протертым творогом и йогуртом, добавьте изюм. Взбейте до кремовой текстуры, разложите по мискам. Украсьте тертым шоколадом (горьким, 10 г) или веточкой мяты. Калорийность — 220 на порцию, много кальция и клетчатки. Лайфхак: для шоколадного вкуса добавьте какао-порошок без сахара. Этот десерт из творога хранится в холодильнике до 2 дней — готовьте заранее.

Наслаждайтесь легкостью и ароматом — десерт из творога сделает любой день праздником!

Ранее мы поделились рецептом постного пирога с яблоками.

Александра Вкусова
