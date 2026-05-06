06 мая 2026 в 12:07

Садовод рассказала, какие корнеплоды созревают в мае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В мае может созреть так называемая земляная груша, заявила в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, ее клубни имеют привкус ореха и каждый такой плод нужно выкапывать из земли. По ее словам, также в мае на грядке может взойти ревень, шпинат, укроп, петрушка, редис и ранний листовой салат.

В мае могут взойти клубни топинамбура, или так называемой земляной груши. Пока росточки растения не показались из земли, клубни максимально насыщены витаминами и имеют ореховый привкус. Такая груша всегда ценилась за то, что к маю в погребах заканчивается запас овощей. Можно выкопать плод, а затем порадовать себя свежим салатом, — сказала Самойлова.

Ранее сообщалось, что топинамбур является рекордсменом по содержанию инулина, который полезен для микрофлоры кишечника и помогает регулировать уровень сахара в крови. Он богат витаминами С, В, калием, железом и антиоксидантами, что укрепляет иммунитет, благотворно влияет на пищеварение и помогает сохранить энергию в хмурый сезон. Из него можно не только делать салат, но и жарить оладьи.

Степанида Королева
