Подсадил всю семью на полезный десерт — запекаю груши с творогом. Максимум вкуса

Иногда лучшие кулинарные идеи лежат на поверхности. Возьмите проверенную классику — запеченные яблоки с творогом, замените яблоки на груши, добавьте нотку корицы и хрустящий топпинг.
Что понадобится
Груши (твердые) — 4 шт., творог (желательно 5–9%) — 200 г, сливочное масло — 40 г, мед — 2 ст. л., песочное печенье — 3–4 шт., молотая корица — 0,5 ч. л., лимонный сок — 1 ст. л., свежие ягоды (малина, ежевика) — для подачи.
Как готовлю
Духовку разогреваю до 180 °C. Груши разрезаю вдоль на половинки, удаляю сердцевину, сбрызгиваю лимонным соком.
В сковороде растапливаю масло, обжариваю груши срезом вниз 2–3 минуты до золотистости. Перекладываю в форму на пергамент.
Творог смешиваю с медом и корицей. Наполняю углубления в грушах. Ставлю в духовку на 10 минут.
Печенье измельчаю в крошку. Достаю груши, посыпаю крошкой, запекаю еще 10 минут. Подаю с ягодами.
Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.