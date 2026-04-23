Подсадил всю семью на полезный десерт — запекаю груши с творогом. Максимум вкуса

Иногда лучшие кулинарные идеи лежат на поверхности. Возьмите проверенную классику — запеченные яблоки с творогом, замените яблоки на груши, добавьте нотку корицы и хрустящий топпинг.

Что понадобится

Груши (твердые) — 4 шт., творог (желательно 5–9%) — 200 г, сливочное масло — 40 г, мед — 2 ст. л., песочное печенье — 3–4 шт., молотая корица — 0,5 ч. л., лимонный сок — 1 ст. л., свежие ягоды (малина, ежевика) — для подачи.

Как готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Груши разрезаю вдоль на половинки, удаляю сердцевину, сбрызгиваю лимонным соком.

В сковороде растапливаю масло, обжариваю груши срезом вниз 2–3 минуты до золотистости. Перекладываю в форму на пергамент.

Творог смешиваю с медом и корицей. Наполняю углубления в грушах. Ставлю в духовку на 10 минут.

Печенье измельчаю в крошку. Достаю груши, посыпаю крошкой, запекаю еще 10 минут. Подаю с ягодами.

